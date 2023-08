Campionato Eccellenza 2023-2024: presentato il calendario

Presentato il calendario del campionato regionale di Eccellenza. Il Comitato regionale della Lnd Abruzzo ha dato il via alla 33esima edizione al Supporter Deluxe Hotel di Fossacesiainsieme ai presidenti delle 18 società protagoniste.



Il presidente del Comitato Concezio Memmo ha ricordato ai presidenti delle società. a cui ancora una volta affida il ruolo centrale di protagonisti fondamentali del sistema, i progetti e i valori fondanti della LND Abruzzo, svelando anche alcune novità: “ricordando i quasi 28mila tesserati del calcio regionale – . “Siamo in una location splendida: la Costa dei Trabocchi è stata già teatro di grandi eventi sportivi quest’anno, e anche noi abbiamo voluto esserci per valorizzare un territorio meraviglioso della nostra regione. Con le nostre attività siamo promotori di lealtà sportiva, socialità e rispetto delle regole. L’Eccellenza è la categoria al vertice del nostro calcio regionale, ma senza dimenticare i valori più importanti. Per questo abbiamo deciso di iniziare la stagione premiando la squadra vincitrice della Coppa Disciplina della passata stagione, l’Union Fossacesia”.



Poi Memmo ha parlato del bilancio sociale: “Un documento strategico, che ha carattere consuntivo ma è rivolto al futuro. Definisce le linee programmatiche del Comitato ed è la fotografia di quello che il calcio dilettantistico rappresenta nella nostra comunità regionale abruzzese. Ai presidenti dico: “Uniti si vince”. Ci aspettano momenti difficili per avviare la riforma dello sport. Bisogna collaborare e avere unità d’intenti per andare avanti. Stando insieme, in serata come questa, riusciamo a raggiungere l’obiettivo di presentare uno dei campionati di Eccellenza più belli d’Italia. Lo dicono i fatti e i nomi dei club che vi partecipano”.



Tra le novità annunciate, la giornata di sabato 2 settembre prossimo, al L'Aquila, rivolta a presidenti, dirigenti e allenatori, per conoscere l’organico dei nuovi arbitri della categoria. Vogliamo creare un percorso per questi ragazzi che dovranno avere il rispetto di tutti”. Altra innovazione è la WebApp che da domani sarà attiva e permetterà alle società di poter comunicare con il Comitato per usufruire di diversi servizi e condividere informazioni.



Al via anche il progetto Soccer Mind, che “vuole cercare di educare i nostri formatori, tecnici e dirigenti, ad un utilizzo corretto dei social. Spesso i ragazzi ne fanno un uso sbagliato. Apriremo un canale Tik Tok per avvicinarci ai giovani parlando con i loro strumenti abituali, utilizzare il loro linguaggio è fondamentale per prevenire problemi come l’abbandono precoce e la difficoltà di parlare con i nostri ragazzi”, le parole di Memmo.



Erano presenti all’evento anche il vice-presidente nazionale della Figc, Daniele Ortolano, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, i presidenti regionali dell’Aia, Giuseppe De Santis, dell’Aiac, Giuseppe Costantino, dell’AIC, Federico Schiavone, e del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro.



Nel corso della serata è stato consegnato allo Union Fossacesia il “Premio Disciplina”, vinto durante la scorsa stagione sportiva. “Sono felicissimo di questo premio, ci tenevo perché lealtà e correttezza sono valori fondanti della nostra società”, ha detto il presidente Ursini.



Eccellenza 2023/2024



Prima giornata 3 settembre

Ultima giornata 28 aprile



Orari: dal 3 al 17 settembre ore 16; dal 24 settembre al 29 ottobre ore 15; dal 5 novembre al 28 gennaio ore 14.30; dal 4 febbraio al 28 aprile ore 15Turni infrasettimanali: mercoledì 27 settembre, giovedì 21 dicembre, mercoledì 6 marzo