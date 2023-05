Campionati italiani Judo: successo storico per gli atleti del Club Kodokan Chieti

Successo storico degli atleti del Club Kodokan Chieti che portano il club teatino sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani di Judo di serie A1 Under 18: due medaglie d’oro e due di bronzo, con ben sette atleti partecipanti alla finale di A1 (club più numeroso). Lucio Tavoletta vince il suo secondo titolo italiano consecutivo nella categoria 73kg, Alessandro D’Urbano primo nella categoria 81kg, Asia Toro bronzo nei 52 kg femminili e Napoleone Ottavia bronzo nella stessa categoria.

Settima Aurora Santarelli che dimostra di essere ancora una delle atlete più competitive in Italia, già bronzo ai Campionati italiani di A2. Peccato per Giulia Zedda, anche lei bronzo ai Campionati di A2, e Lucrezia Zedda, la più piccola della squadra, già oro ai Campionati Italiani Under15 lo scorso anno, che non riesce a bissare il successo dell’anno scorso.

Lo scorso weekend il Kodokan Chieti ha compiuto un’altra impresa nella Lotta olimpica, stile libero under17. La squadra femminile ha raggiunto quattro quinti posti portando Chieti al quarto posto in classifica generale. Nella gara maschile Lucio Tavoletta, dopo l’oro ai campionati di Judo ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria 80kg e Alessandro D’Urbano ha bissato l’ora del Judo diventando campione italiano anche nella Lotta, nella categoria 92kg.

Sempre nella Lotta il Kodokan Chieti parteciperà ai campionati italiani Under 15 con una squadra molto competitiva dove la più accreditata per la vittoria finale sarà Lucrezia Zedda.

“Abbiamo fatto la storia del Judo in Abruzzo, grazie ad un progetto nato qualche anno fa, che pone al centro della pianificazione sportiva il benessere degli atleti e il connubio con la scuola. I nostri ragazzi sono tutti nati nel vivaio Kodokan e cresciuti in un ottica multisport che punta alla crescita armonica di mente e corpo, con un progetto educativo che pone l’agonismo come strumento di crescita e non come obiettivo finale” queste le parole di Silvio Tavoletta, Presidente del Kodokan Chieti. “Ringrazio il nostro Maestro Rolando Luccitti, pioniere insieme al Maestro Nannarone della nostra disciplina e Chieti sin dal 1968, e ringrazio I tecnici del nostro Club, in particolare Alessandro Losito, per il lavoro quotidiano con le classi di bambini e ragazzi, numerosi e appassionati piccoli judoka”.

Maggio sarà un mese molto intenso per l’attività internazionale, che vedrà impegnati Tavoletta e D’Urbano, convocati dalla Nazionale Italiana all’European Cup di Coimbra, in Portogallo, dove proveranno a staccare il pass per le convocazioni agli Europei e per i Mondiali di categoria che avranno luogo questa estate. I due forti atleti del Kodokan sono stati già protagonisti di un doppio oro all’European Cup di Fuengirola dello scorso febbraio, la sesta medaglia per Tavoletta e la prima importante per D’Urbano, che già da allora erano i più accreditati per un posto da titolare nella squadra nazionale.

Il Kodokan Chieti sarà presente a Coimbra con Ottavia Napoleone e Asia Toro che cercheranno di dare seguito alle medaglie ai Campionati Italiani di Ostia. Una medaglia a Coimbra potrebbe significare per loro il pass per Europei o Mondiali.