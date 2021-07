Pallamano: al via i campionati europei U19 femminili di 2^ Divisione a Chieti

Cominciano da oggi i Campionati europei U19 femminili di 2^ Divisione che si terranno fino al 18 luglio al centro tecnico FIGH - "La Casa della Pallamano" di Chieti.

Sul campo sette formazioni provenienti da tutta Europa: l'Italia padrona di casa, Spagna, Serbia, Lituania, Turchia, Israele e Bulgaria. L'evento è stato presentato staamne dal sindaco Diego Ferrara, dall’assessore allo Sport Manuel Pantalone, dalla consigliera federale e capo delegazione dell'Italia femminile Pina Napoletano e dal responsabile eventi della FIGH, Giampiero Masi.

“I campionati rappresentano un evento di caratura internazionale e nazionale che rendono protagonista la nostra città e il nostro territorio su circuiti importanti e di qualità – hanno esordito il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone - Per noi è motivo di grande soddisfazione avere sul perimetro teatino il centro nevralgico della Federazione, perché siamo certi che farà da volano a nuovi modelli di sviluppo per la città, così come sta già accadendo. Gli Europei che cominciano oggi sapranno restituire ossigeno a un momento di ripresa dopo la pandemia fondamentale per tutti, soprattutto per i giovani. I match si svolgeranno in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative e protocolli covid, ma insieme sapremo fare anche di questa occasione uno strumento di marketing territoriale capace di impegnare per il futuro un indotto che è stato fermo fino a oggi".

“L’Abruzzo si prepara ad accogliere una delegazione europea e siamo certi che lo farà nel migliore dei modi, anche alla luce della splendida vittoria della nazionale, ieri sera a Londra. La Casa della pallamano è divenuta la nostra seconda casa, da fine maggio siamo in città e da oggi diventerà teatro di questa importantissima manifestazione sportiva con gli Europei under 19" ha aggiunto la consigliera federale Pina Napoletano.

Come ha ricordato Giampiero Masi, "la stagione degli eventi è iniziata a dicembre con la prima Super Coppa, a gennaio e ad aprile abbiamo avuto la preparazione e l’effettuazione di altre due gare internazionali, con la Lettonia e la Bielorussia e da maggio la nostra sede è stata l’epicentro di tutte le manifestazioni giovanili di categoria. A Chieti, insomma, ormai si respira sempre più profumo di sport: in pochi mesi abbiamo fatto un salto di qualità passando da un’attività nazionale a una continentale e questo salto per la città è un ritorno di immagine importante sia dal punto di vista sportivo che turistico. Lo sarà ancora di più con l’inaugurazione ufficiale del centro, che faremo a settembre in presenza delle massime autorità sportive nazionali, perché Chieti e la nostra sede diventino sempre di più un punto di riferimento di qualità e di prestigio per i grandi eventi del settore”.