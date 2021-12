Vastese, doppio colpo di mercato: Corticchia e Ficara in biancorosso

Corticchia è un centrocampista classe 1993, torinese cresciuto nel settore giovanile della Juventus: vanta una presenza in serie B con il Vicenza, diverse in C (ancora Vicenza, Carrarese, Como, Savona, Paganese, Racing Roma e Fondi) e in serie D (Bra, Corigliano e Castelnuovo Vomano), oltre che un'esperienza in Eccellenza (Chieti). Nella prima parte di questa stagione ha giocato in Abruzzo con il Castelnuovo Vomano.