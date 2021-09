Val di Sangro al lavoro per una stagione da protagonista

La Val di Sangro di Ettore Giannico continua a sudare in vista dell'inizio del campionato di Promozione, fissato per il 26 settembre. La VdS è inserita nel girone C assieme ai cugini dell'Atessa, con cui darà vita ad un'infuocata lotta per la promozione in Eccellenza.

I sangrini, dopo aver annunciato l'acquisto del portiere Spadone, classe 2000, ultimo tassello della campagna di rafforzamento estiva, hanno pareggiato 2 a 2 a Perano nell'ultimo test precampionato di ieri pomeriggio (reti di Palladino e Michetti).

I biancazzurri continuano gli allenamenti al Monte Marcone in attesa di conoscere il calendario della stagione 2021/2022: mercoledì 15 settembre i sorteggi. La coppia gol Fonseca-Torres promette scintille.