Tra i pali a 60 anni: il record del presidente-portiere dell'Atletico Francavilla

Oggi durante la partita Vianova - Atletico Francavilla, in programma alla Cittadella dello sport di San Giovanni Teatino, a pochi minuti dalla fine del match valido per l'ultima giornata di Prima categoria, girone C, il calcio abruzzese ha scritto un record storico: il presidente della formazione francavillese, allenata dall'ex attaccante del Pescara Ciro Cozzolino, Nicola Angelini, è sceso in campo nei minuti finali per il debutto stagionale. All'età di 60 anni.. con maglia rigorosamente numero 60. Il nuovo Boranga d'Abruzzo entra così nel guinness dei primati del calcio regionale.

"Abbiamo spiegato ai giovani che questo non è solo un gioco, ma molto di più. Oggi, il nostro presidente Nicola Angelini è sceso in campo, infrangendo qualsiasi record di età per un portiere. Perchè ricordate: Non c’è un altro posto al mondo dove l’uomo è più felice che in uno stadio di calcio", il messaggio sui social della società Atletico Francavilla.

Per la cronaca, la partita è terminata con il risultato di 4 a 1 per il Vianova. Ma al fischio finale è stata festa grande anche per l'Atletico, che ha celebrato il record del suo presidente-portiere dalla passione senza età.