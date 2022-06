Torneo Città dell'Aquila, Abruzzo a testa alta: gioiello della teatina Di Domenico

La Rappresentativa Femminile chiude al 4° posto nella festa del calcio in rosa terminata ieri sera allo stadio Gran Sasso d'Italia dell'Aquila: nella finale per il 3° e 4° posto, dopo il pareggio nei 90’ regolamentari (1-1), si è imposta la Campania 5 a 3 dopo i tiri dal dischetto. Non è basta la perla su punizione della teatina Di Domenico, che ha firmato il pari abruzzese nel finale e ha segnato poi anche dal dischetto. Nella finalissima Calabria – Marche, invece, ha avuto la meglio la Calabria, che ha battuto le Marche per 3 a 1 ed è stata premiata dal vice presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Saverio Mirarchi, dal presidente del Comitato regionale, Ezio Memmo, e dalla responsabile del Settore Femminile del Comitato, Laura Tinari. Si chiude un bellissimo evento, riuscito sotto ogni punto di vista, che ha segnato la vera ripartenza delle Rappresentative femminili e dell’intero settore, in vista del ritorno alla normalità, e alla disputa del Torneo delle Regioni, nel 2023. Evento riuscito alla perfezione sotto tutti i punti di vista: organizzativo, logistico e tecnico, con soddisfazione del Comitato regionale abruzzese, ma anche dei Comitati ospitati nel capoluogo nel fine settimana: 80 atlete, staff, dirigenti e famiglie hanno colorato L'Aquila da venerdì fino a ieri sera.

La partita delle abruzzesi

La Campania sfrutta tutte le frecce del suo arco per cercare di sbloccare la partita. La capitana Modaferri è una spina nel fianco, parte spesso dalla zona destra della trequarti e cerca la superiorità numerica per andare al tiro o servire le compagne. A darle manforte Del Grosso, metronomo campano in mezzo al campo. Se lo sbocco centrale s’intasa, si alza a destra Siepe, con la sua velocità. Da una sua incursione dopo dieci minuti nasce una delle migliori azioni della Campania, non concretizzata da Vaccaro sul primo palo.

L’Abruzzo prova a tenere botta, ma per entrare nell’area avversaria deve attendere un quarto d’ora. Di Domenico e Enrica Tomassetti le più attive per cercare di spezzare la manovra campana e far ripartire la squadra di Di Santo.

Al 21’ il tentativo dalla distanza di Falivene spaventa Antonelli, ma il pallone sfiora soltanto la traversa della porta abruzzese. Il caldo eccessivo condiziona la partita: Di Santo perde Diodato e deve giocarsi il primo cambio con l’ingresso di Dan. Poi l’arbitro chiama il “time out” al 25’ per far rifiatare le giocatrici. Dopo il break, è un Abruzzo più intraprendente e più alto in campo. Al 40’ il tiro dalla distanza di Cristofano è un segnale incoraggiante in vista della ripresa. Prima di andare al riposo, Antonelli però deve salvare le sue compagne uscendo a terra su Vaccaro lanciata in porta dalla destra.

Nell’intervallo, Di Santo cambia una pedina, mandando in campo Retta per Tomassetti, mentre la Campania conferma l’undici dei primi 45’. Fiducia ripagata dalle sue ragazze, che al 10’ sbloccano il match con il tocco morbido di Del Grosso su Antonelli in uscita. Lo svantaggio è una mazzata per l’Abruzzo, che fatica ad uscire dal guscio, con la Campania che invece gestisce la partita, ma non affonda il colpo per chiudere i conti. I minuti passano, il gioco si ferma spesso tra fatica e sostituzioni. E le ragazze inserite dal tecnico abruzzese danno nuova linfa nel finale, in cui arriva un meritato pareggio: lo firma direttamente su punizione con la parabola perfetta disegnata da Michela Di Domenico, stella del Chieti Femminile, a due minuti dal 90’. Una beffa per le campane, che ci provano fino all’ultimo minuto di recupero, ma non possono evitare i calci di rigore. Dal dischetto, però, l’Abruzzo sbatte due volte contro i legni e il 3° posto va alle campane.

Campania - Abruzzo 5-3 d.c.r.: il tabellino

CAMPANIA D’Alessio, Siepe, Apicella, D’Errico, Musella, Fischetti, Modaferri, Mercede, Del Grosso, Falivene (dal 22’ s.t. Graziano), Vaccaro (dal 16’ s.t. Colucci). Panchina: Fusco, Oprea, Lombardo, Sannino, Di Lauro, Abate, Boccanfuso. All. Esposito.

ABRUZZO Antonelli, Caruso (dal 30’ s.t. Moretta), Cristofano (dal 10’ s.t. Carpineta), Di Domenico, Diodato (dal 22’ p.t. Dan), Fiore, Gatta, Grella (dal 26’ Tomassetti El.), Moscone, Santarelli, Tomassetti En. (dal 1’ s.t. Retta) Panchina: Serravalli, Aloisio, Ceselli, Giovagnoni, Moretta. All. Di Santo.

ARBITRO Carluccio dell’Aquila (Zugaro e Cocciolone dell’Aquila)

MARCATRICI nel s.t. al 10’ Del Grosso (C), 43’ Di Domenico (A).

RIGORI: Di Domenico (A, gol), D’Errico (C, gol), Santarelli (A, palo), Fischietti (C, gol), Fiore (A, gol), Del Grosso (C, gol), Retta (A, palo), Musella (C, gol).