Serie D: Vastogirardi - Vastese 1-1

Un punto d'orgoglio e di speranza. Ma anche di qualità. La Vastese pareggia in trasferta contro il Vastogirardi (1-1) e si tiene stretta il sesto posto, a due punti dal quinto occupato dal Notaresco. Ottavo risultato utile consecutivo per la squadra di D'Adderio, che va sotto in Molise, ma trova subito la forza di pareggiare e poi gestire con carattere la partita.

Alagia dopo 9' sfrutta la leggerezza della difesa biancorossa. La Vastese ci mette un po' a riorganizzarsi e inizia a premere forte attorno alla mezzora, trovando il pari: al 36′ il bomber biancorosso Alessandro piega il portiere locale con un missile dei suoi e firma l'1 a 1.

La Vastese resta in orbita zona play off e adesso mette nel mirino le prossime due partite da giocare all'Aragona (tornerà il pubblico sugli spalti?) contro il Castelnuovo Vomano (fermo per il Covid) e contro il Matese. D'Adderio e suoi ragazzi vogliono prendere il volo.

Il tabellino

Reti: 9′ p.t. Alagia, 36′ p.t. Alessandro.

Vastogirardi: Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Gargiulo, Donatelli, Irace, Salatino, Guida, Alagia. A disposizione: Castelli, Nespoli, Mazzeo, Maraucci, Rinaldi, Buglia, Secondo, Dargenio, Prado. All. Prosperi.

Vastese: Di Rienzo, Allegra, Diallo, Di Filippo, Altobelli, Ceccacci, Sansone, Agnello, Alessandro, Scafetta, Monza. A disposizione: Di Feo, Tancredi, Marianelli, Corticchia, Pierpaolo, Di Bello, Lenoci, Pastore, Alonzi. All. D’Adderio.

Arbitro: Zangara di Catanzaro.