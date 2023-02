Serie D, la Vastese su un ex difensore di serie A

Dopo l'acquisto dell’esperto portiere Paolo Baiocco, classe 1989, che vanta quasi 300 presenze nei professionisti, delle quali 40 indossando la maglia della Reggina in Serie B, la Vastese non si ferma e resta attiva sul mercato degli svincolati per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Cornacchini e centrare l'obiettivo salvezza. Baiocco ha una lunga la militanza in Serie C (Cisco Roma, Siracusa, Benevento, Matera, Grosseto, Arezzo, Fondi e Perugia). In Abruzzo ha giocato con il Pescara. Nelle ultime stagioni è stato alla Paganese.

Nel mirino adesso c'è il 36enne difensore Eros Pisano, ex serie A con Verona, Genoa e Palermo, reduce da un grave infortunio al tendine d'Achille. Molto diopenderà dalle sue attuali condizioni fisiche, visto che alla Vastese servono giocatori pronti in grado di fare subito la differenza in una situazione di classifica sempre più complicata. Domenica prossima intanto l'Aragona riaprirà le porte ai tifosi per la sfida contro il Matese. Verso il forfait l'attaccante Kyeremateng, out per un problema ai flessori, Cornacchini potrà però contare nuovamente sul bomber Di Nardo, al rientro dalla squalifica dopo tre giornate di stop. Nella zona salvezza del girone F, ieri il Vastogirardi ha vinto 1-0 il recupero con il Tolentino (gol di Calemme) e agganciato il Chieti a quota 30 punti.