Serie D, Vastese - Cynthialbalonga 3-1

La Vastese trova una vittoria pesante sul neutro del Civitelle di Agnone contro il Cyntihialbalonga. Ossigeno puro per la squadra di Lucarelli, che cancella la sconfitta pesante di una settimana fa nelle Marche, contro il Montegiorgio. Mazzotti, Favo e Maiorano realizzano le tre perle della domenica (3-1 il finale) che fanno sorridere il tecnico e la tifoseria, che vedono a distanza di sicurezza le posizioni pericolose della classifica (ma devono ancora attendere di tornare a casa causa indisponibilità dello Stadio Aragona).

La partita

Dopo un’iniziale fase di studio sono i biancorossi a provarci con maggiore convinzione, nitide occasioni, dalle parti del portiere laziale Santilli non ce ne sono, ma la supremazia territoriale c’è tutta. Il risultato, al 34′, lo sblocca Mazzotti: bravo il difensore, in torsione, a spedire il pallone in fondo al sacco sfruttando l’assist su punizione di Montebugnoli: di fatto è un colpo di nuca a fissare il punteggio sull’1-0, per la grande esultanza di tutto il gruppo in panchina.

In avvio di ripresa bravo Del Giudice al 5′ a respingere una conclusione dalla distanza di Sivilla. Poi, al 14′, arriva il raddoppio: è Favo, in bello stile in semirovesciata, a siglare il 2-0. I laziali rientrano in partita alla mezzora, in mischia, è Fontana a trovare la ‘zampata‘ giusta per il 2-1. Al 39′ riporta i biancorossi sul doppio vantaggio Maiorano: il centrocampista in maglia numero 8 segna direttamente da calcio d’angolo, disegnando una traiettoria imprendibile per Santilli e siglando così il 3-1. Nel finale, in contropiede, la Vastese si procura anche un calcio di rigore, ma Calì, dal dischetto al 49′, calcia alto.

Vastese-Cynthialbalonga 3-1: il tabellino

Reti: 34′ Mazzotti, 14′ st Favo, 30′ st Fontana, 39′ st Maiorano.

Vastese: Del Giudice, Mazzotti, Montebugnoli, Favo, Altobelli, Chrysovergis (17′ st Gomes), Sansone (28′ st Minchillo), Maiorano, Di Nardo (36′ st Busetto), Greselin (28′ st Bracaglia), Ricciardo (25′ st Calì). A disp. Pitarresi, Romano, Valerio, Menna. All. Lucarelli.

Cynthialbalonga: Santilli, Redondi, Petti, Fontana, Buono, Sbardella (17′ st De Angelis), Sivilla, Nava (11′ st Forgione), Caon, Borrelli (28′ st Romito), Imperatori (44′ Fiorini). A disp. Vilardi, Ferrante, De Angelis, Belfiore, Mirimich, Ferri Marini. All. D’Antoni.

Arbitro: Rodighiero di Vicenza.