Serie D, rinviata Vastese - Porto d'Ascoli

La neve ferma la Vastese. E’ ufficiale il rinvio della gara casalinga dei biancorossi contro il Porto d’Ascoli, valida per la 3a giornata di ritorno in Serie D girone F. Si sarebbe dovuto giocare ancora una volta in campo neutro per la formazione del presidente Bolami, visto che l'ok alla riapertura dell'Aragona in settimana non è arrivato. Ma il terreno di gioco dello Stadio Civitelle di Agnone, sede della gara della Vastese, da ieri notte è ricoperto di neve. Valutato anche il rischio - trasferta per il club marchigiano, che avrebbe dovuto mettersi in viaggio per il Molise in condizioni atmosferiche proibitive. Considerando che la perturbazione sull'Abruzzo e il Molise non è ancora passata e potrebbe durare fino a domani, le due società hanno trovato subito l'accordo per rinviare la partita. Per la Vastese potrebbe essere un vantaggio: con il rinvio a data da destinarsi del match, aumentando le chance di poter giocare il recupero nelle prossime settimane all'Aragona davanti al proprio pubblico, e non in campo neutro. Non solo: Lucarelli avrà a disposizione anche l'ultimo arrivato, l'attaccante Kyeremateng.