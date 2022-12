Serie D, il Chieti piazza due colpi sul mercato

A poche ore dalla trasferta di Termoli, in programma domani pomeriggio, il Chieti si rinforza sul mercato. Ufficiale l'arrivo di un centrocampista, ancora in attesa di ratifica l'acquisto di un nuovo centravanti. Luca Mercuri è già un giocatore neroverde e domani sarà disponibile in Molise: "Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato Luca Mercuri. Centrocampista laziale classe 2001 cresciuto nelle giovanili della Ternana. Con gli umbri vanta anche di alcune presenze con la Primavera. La stagione 2019/20 è quella in cui Luca approda in Serie D e veste la maglia dell’ASD Cannara. Nel suo curriculum due stagioni al Lavello dove colleziona 40 presenze e 6 gol e poi Sorrento", è la nota del club teatino.

Mancini in arrivo

Per l’altro acquisto, relativo all'attaccante 23enne Simone Mancini, c'è l'ufficialità della cessione da parte del suo ormai ex club, il Ligorna (club genovese del girone A di serie D), ma non è ancora arrivata la conferma da Chieti. Mancini, nato a Latina il 7 gennaio 1999, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, poi è approdato al Pescara e in seguito ha avuto diverse esperienze (Foligno, Recanatese e i maltesi dell’Hibernian) fino all’Olbia, in serie C (nella scorsa stagione 27 presenze e 2 reti). L'estate scorsa il passaggio al Ligorna, con cui Mancini non ha trovato spazio, fino a chiedere la cessione. Su di lui ha scommesso il Chieti, che ha bisogno urgente di un riferimento in attacco e di un uomo gol.