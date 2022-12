Serie D, il calciomercato del Chieti

Continua a cambiare volto in questi giorni il Chieti, che domani sarà impegnato all'Angelini contro il Fano. La società nelle ultime ore ha tesserato Salvatore Mollica, difensore siciliano classe 2000, con un passato nell’Acireale, nel Biancavilla e nel Palazzolo. Le prime parole in maglia neroverde di Mollica: “Arrivare a Chieti per me è una bella emozione. Sicuramente è una grande opportunità perché è una piazza importante e calorosa. Ho trovato un gruppo di bravi ragazzi, mi sono trovato subito a mio agio e mi hanno accolto bene. Stesso discorso per il mister e tutto il suo staff. Voglio ringraziare fortemente il Direttore e tutta lo società per l’opportunità, farò di tutto per ripagare la fiducia”.

Arrivato alla corte di mister Chianese anche Manuel Natella, centrocampista classe 2003 con un passato nelle giovanili della Salernitana e della Triestina. Nella stagione 2021/22 ha indossato prima la maglia dell’Albenga e poi quella del Nereto (Serie D). L’ultima parentesi è quella in Puglia con il Castellaneta.

Terzo acquisto dell'ultima settimana è Francesco Vaccaro, difensore classe ’99 è cresciuto nelle giovanili del Lanciano e del Bari. In Serie D si è messo in mostra prima con il Potenza, poi con il Team Altamura e successivamente con il Palermo dove ha vinto il campionato 2019/20. Dopo l’esperienza in Sicilia, Vaccaro ha disputato due stagioni in Serie C, prima con la maglia del Pontedera e poi con quella del Mantova. Il difensore in questa prima parte di stagione ha collezionato 12 presenze con l’Avezzano.

Partenze

Nelle ultime ore, il Chieti ha comunicato l'addio per motivi di studio e familiari del classe 2004 Claudio Patrizi, che ha chiesto e ottenuto lo svincolo. "Un ragazzo e un atleta dalle qualità umane e sportive di altissimo livello. La Società augura al calciatore le migliori fortune calcistiche e personali", recita la nota del club neroverde.