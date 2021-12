Sambuceto - Spoltore 2-0, i Viola fuori dalla zona calda

Il Sambuceto prosegue la sua risalita in classifica: a farne le spese, nel turno infrasettimanale, è lo Spoltore, ex squadra di mister Ronci. I ragazzi di Del Gallo dopo un tempo alla pari con i padroni di casa, cedono alla distanza sotto la martellante manovra dei Viola, che vincono 2 a 0.

Succede tutto nella ripresa. I ragazzi di Ronci alzano notevolmente i giri del motore e iniziano a macinare gioco e occasioni da rete. La prima si sviluppa al 53esimo, con Micciché che si esibisce in una splendida azione personale, recupera palla a centrocampo, si invola e serve Pellecchia sulla destra; tiro a giro di quest’ultimo, ma Palena con un grande intervento nega la gioia del vantaggio ai padroni di casa. Due minuti dopo, sul fronte opposto, è Colecchia a saggiare le abilità di De Deo, chiamando il capitano viola alla respinta su tiro dall’interno dell’area. Al 61esimo Barrow serve Pellecchia, il quale tira ma trova la grande opposizione di Palena. Il numero uno ospite, uno dei tanti ex dell’incontro odierno, si ripete sul tiro da fuori di Caro scaturito dalla prima respinta. Al 64esimo Barrow spacca l’equilibrio del match: Pellecchia si esibisce in una splendida azione sulla destra, raggiunge il fondo e serve un cioccolatino al centro per l’attaccante viola, il quale non può far altro che scartare il dono del compagno e di testa insaccare la rete dell’1 a 0.

Sulle ali dell’entusiasmo per il vantaggio, il Sambuceto confeziona dopo meno di 180 secondi la rete del raddoppio: Miccichè serve Pellecchia ma il tiro dell’esterno trova ancora l’ottima opposizione di Palena. Sulla respinta è però Miccichè a fiondarsi sulla sfera e a insaccare la rete del 2 a 0.

All’82esimo ci provano, nella stessa azione, Bruni, Sall e Caro: le prime due conclusioni vengono respinte, mentre nella terza la sfera fa letteralmente la barba al palo e si spegne a lato. Un minuto dopo Caro tira e chiama al miracolo Palena in angolo. All’84esimo il duello tra il centrocampista e il portiere si ripete, ma è ancora una volta l’estremo difensore spoltorese a negare la gioia del gol sul tiro di sinistro dal limite a Caro. Al 90esimo Miccichè si invola e serve Bruni in area: l’attaccante controlla e spara quasi a colpo sicuro dal cuore dell’area, ma Palena in stato di grazia respinge. Sessanta secondi dopo ci prova direttamente Miccichè dal limite, ma il portiere spoltorese limita ancora una volta il passivo per i suoi. L’ultima azione del match porta la firma di Marchionne, il quale viene servito da Micciché e gira verso la porta, ma trova la respinta sulla linea da parte di un difensore. L’incontro si chiude così sul 2 a 0 in favore dei padroni di casa. Il Sambuceto si ripete e, dopo aver battuto e agganciato il Delfino Curi domenica scorsa, batte e supera in classifica lo Spoltore, salendo a quota 23 in classifica.



Il tabellino

SAMBUCETO: De Deo, Battelli, Carrascosa (34’ st D’Angelo), Bruni, Pellecchia (37’ st Marchionne), Caro, Mancini (28’ pt Murina – 45’ st D’Alonzo), Camplone, Miccichè, Barrow (27’ st Sall), Rosati. A disp. Di Donato, Scardetta, Faedo, Cannella. All. Ronci.

SPOLTORE: Palena, Di Renzo, Zanetti, Di Camillo, Zazas, De Vincentis (30’ st Chiacchiaretta), Selvallegra, Belli, Petito, Planamente, Colecchia (20’ st Connestari). A disp. Cipriani, Sichetti, Tiberi, Marcotullio, Sborgia. Colasante, Di Tanna. All. Del Gallo.

Arbitro: Franchi (Teramo).

Reti: 19’ st Barrow, 22’ st Micciche.

Ammoniti: Bruni e De Deo (Sa), Di Camillo (Sp).