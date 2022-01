Sambuceto al lavoro per la ripartenza: nel mirino c'è il Giulianova

Dopo aver conquistato una storica finale di Coppa Italia di Eccellenza il Sambuceto Calcio si prepara per il big match di campionato con il Giulianova.

I ragazzi di mister Ronci sono infatti reduci dalla vittoria esterna di domenica scorsa (dopo il pareggio interno a reti bianche) nella semifinale di ritorno di coppa contro la Torrese.

Al Castrum di Giulianova i viola hanno fissato il punteggio sul 2-3, con le reti di Palumbo, Pellecchia e Ranieri, conquistando così l’accesso alla finale.

Quest’ultima vedrà opposta la compagine sambucetese all’Aquila (che ha a sua volta superato la Renato Curi Angolana ribaltando il risultato di andata di 1-3 in favore degli angolani, vincendo per 4-0 al ritorno). La finale verrà disputata in campo neutro il 16 febbraio prossimo.

Sulle ali dell’entusiasmo per l’importante risultato conseguito in Coppa Italia, ma allo stesso tempo restando con i piedi ben saldi a terra e concentrati per il prosieguo della stagione, i ragazzi di mister Ronci hanno ripreso la preparazione in vista di un altrettanto importante impegno di Eccellenza. La ripresa del massimo campionato regionale coincide infatti, per la truppa viola, con la trasferta di Giulianova. I giallorossi occupano attualmente la seconda posizione della classifica, proprio davanti all’Aquila, e a sole tre lunghezze dalla capolista Avezzano. Per preparare al meglio la trasferta con i giuliesi lo staff e la squadra hanno preparato un fitto programma di allenamenti in vista dell’attesa ripartenza del campionato.