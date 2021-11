Sambuceto, poker al Montesilvano e semifinale di Coppa Italia

Il 5 gennaio prossimo il Sambuceto sfiderà la Torrese nell'andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza (ritorno il 19 gennaio). Il 4 a 0 al 2000 Calcio Montesilvano di Antignani, nel ritorno dei quarti di finale (i viola avevano vinto anche all'andata a Montesilvano), consegna a Ronci il pass per il penultimo atto della competizione che assegnerà il trofeo regionale e l'accesso alla fase nazionale (chi vince la Coppa vola in serie D).

Tutto facile ieri contro una squadra scesa in campo a San Giovanni Teatino con undici under dal 1'. Una Under 19, in pratica. Antignani preferisce risparmiare energie in vista della corsa salvezza piuttosto che rischiare infortunio e affaticamenti, lasciando così a Miccichè e compagni il compito di chiudere la pratica quarti di finale senza problemi. Dopo un buon primo tempo dei pescaresi, il Sambuceto decide di chiudere i conti e segna quattro volte in poco più di mezzora.

Ora testa al campionato, visto la squadra di Ronci deve ancora allontanrsi dalla zona retrocessione (ha solo due punti di vantaggio sulla quintultima) e sta faticando non poco a trovare continuità. Domenica partita chiave in trasferta contro il Bacigalupo Vasto Marina.

Il tabellino

Marcatori: 2′ st Pellecchia, 15′ st Barrow, 26′ st Bruni, 35′ st Micciché (S)

Sambuceto: De Deo, Sall, Brattelli, Marchionne (12′ st Caro), Marfisi, Pellecchia (17′ st Micciché), Scardetta, Mancini, Camplone (24′ st Faedo), Barrow (17′ st Bruni), Rosati (31′ st Delli Compagni). A disposizione: Di Felice, Carrascosa, Di Giovanni, Murina. Allenatore: Ronci

Montesilvano: Sagazio, Vedovato, Cavallucci (20′ st Pento), Kuqeshi, Caporale (13′ st Buccione), Marcedula, Sammaciccia, Mammarella (1′ st Piovani), Iezzi (13′ st Lupinetti), Ettorre (32′ st Silvestri), Fidanza. A disposizione: Ubertini, Cervone, Barretta, Vanni. Allenatore: Bordoni

Arbitro: Spadaccini di Chieti.

Note: ammoniti Marfisi, Rosati (S); Mammarella, Marcedula (M).