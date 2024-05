L'Abruzzo si conferma metà doc per i ritiri estivi delle squadre di calcio: c'è Palena tra i comuni capofila

Una volta era il Trentino la meta priviligiata delle squadre professionistiche di calcio per i ritiri estivi di preparazione alla nuova stagione, adesso è l'Abruzzo la regione che calamita le attenzioni di tantissime squadre, anche importanti. Del Napoli a Castel di Sangro si sa già tutto, ma i partenopei ex campioni d'Italia non saranno i soli campani ad arrivare nell'Aquilano l'estate 2024. Come riportato dai colleghi di SalernoToday, infatti, anche la Salernitana ripartirà dall'Abruzzo, da Rivisondoli, dove già l'anno scorso i granata sono stati di casa. "E' stato il sindaco Giancarlo Iarussi a svelare i dettagli organizzativi", si legge: i campani prepareranno la nuova stagione dal 6 al 26 luglio, poi è presumibile che cambino di nuovo destinazione per evitare la sovrapposizione con il Napoli a Castel di Sangro (ma è addirittura possibile che la Salernitana saluti l'Abruzzo due giorni prima dell'ultimo giorno indicato per evitare problemi). Nella provincia di Chieti, invece, a fare la parte del leone è ancora una volta Palena, cittadina che da anni è scelta da più squadre come base logistica dei primi lavori stagionali, quelli da fare in altura, grazie a strutture ottimamente tenute che si abbinano ad una bellezza paesaggistica che in molti rimarcano una volta visitata la località. L'anno scorso Avellino e Cerignola sono stati gli ultimi esempi di squadre professionistiche a Palena, per il 2024 ci sarà il ritorno del Pescara Calcio che in passato per oltre un lustro ha reso il "Paese delle Orchidee" e del notissimo Museo Geopaleontologico, ospitato all'ultimo piano del Castello Ducale, la sua "casa dell'estate". Manca ancora l'annuncio ufficiale da parte del club e del Comune, ma è praticamente certo che il ritiro estivo dei biancazzurri si terrà, a partire da metà luglio, di nuovo a Palena dopo un anno di stop. L'anno scorso Il Delfino biancazzurro decise di lavorare in sede dopo aver rinunciato in extremis all'esperienza in Canada che aveva fatto cadere l'ipotesi Palena (nel frattempo "bloccata" da altre squadre che non si erano fatti sfuggire l'occasione), tra meno di due mesi invece la truppa pescarese tornerà a preparare la stagione in altura sui 767 metri sul livello del mare del centro bagnato dal fiume Aventino. Il campo “Gli Angeli di Palena” e le strutture forniscono ampie garanzie e una delegazione biancazzurra sarà in paese la prima settimana di giugno per sistemare i dettagli della permanenza.