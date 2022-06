Promozione: Ortona in finale play-off contro il Montorio

Ortona sogna il ritorno in Eccellenza. Quindici anni dopo l'ultima apparizione nella massimo campionato dilettantistico regionale. Manca l'ultimo sforzo: la finale play-off di Promozione contro il Montorio 88. Si giocherà quasi in casa dei teramani, sul campo di Castelnuovo Vomano, domenica prossima - 12 giugno - alle 16:30. E' l'ultimo atto per il salto di categoria e si trovano di fronte due storiche realtà del calcio abruzzese.

I gialloverdi, dopo aver vinto il play-off del girone C contro il Miglianico (2 a 2 ai supplementari, premiato l'Ortona per la miglior classifica), domenica scorsa hanno vinto in casa la prima gara del triangolare finale contro il Fontanelle: 3 a 1 e adesso si decide tutto contro il Montorio. Un'altra vittoria permetterebbe agli ortonesi di staccare il pass per l'Eccellenza.

C'è grande fermento in città per la possibile promozione in Eccellenza: "È arrivato il nostro momento, avanti Ortona", è l'incitamento della società sulla propria pagina Facebook.

C'è un posto libero per raggiungere le altre tre neopromosse: Santegidiese, Ovidiana Sulmona e Union Fossacesia. Domenica sera sarà finalmente occupato.