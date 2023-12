L'augurio del Comune di Pizzoferrato a Colarelli: "Porta in alto il nome del nostro splendido borgo!"

"Un grosso in bocca al lupo a Pierpaolo Colarelli che ha avuto l’opportunità di entrare nella squadra di serie D L’Aquila calcio.

Bravo Pierpaolo, porta in alto il nome del nostro splendido borgo di montagna! Pizzoferrato ha il record mondiale dei Campioni del mondo: Quattro CAMPIONI del Mondo. L'augurio che facciano a Pierpaolo è che diventi il Quinto, nella consapevolezza che già questo traguardo gli fa onore e onora Tutto il paese e la Nostra Comunità. Grazie Pierpaolo a Te e ai Tuoi familiari per aver creduto in un sogno e lottato per realizzarlo: in bocca al lupo Big!!!": così il Comune di Pizzoferrato sui propri canali social ufficiali ha dato il proprio personale augurio di prosperità sportiva al giovanissimo calciatore che ha da poco intrapreso una nuova avventura, sempre in Abruzzo.

Pierpaolo Colarelli è uno dei giocatori più prometteti del panorama calcistico abruzzese e riparte dalla D per scalare le vette del pallone italiano. .



Centrocampista classe 2004, l'interessante prospetto è cresciuto nel settore giovanile del Pescara. Con i biancoazzurri ha disputato 5 presenze nel campionato Primavera 1 e, nella passata stagione, ha collezionato 26 presenze (nel corso delle quali ha realizzato tre reti e sei assist) nel campionato di Primavera 2.



"Ho trovato un ambiente voglioso di riuscire a fare il massimo - le prime parole in rossoblù del giovane centrocampista - Darò il massimo per farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa e ce la metterò tutta per poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi".