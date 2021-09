Parte l'Eccellenza, alle 15 tutti in campo per la prima giornata

giorno dei giorni: alle 15, questo pomeriggio, riparte il campionato regionale di Eccellenza. La caccia alla serie D inizia oggi e sarà una lunga battaglia per cercare di fare lo sgambetto alla super favorita, L'Aquila, seguita in seconda battuta dall'Avezzano. Occhio anche ad un'altra nobile decaduta, il Lanciano, al momento incognita del torneo.

Tra le formazioni della provincia di Chieti, la big è il Lanciano, che parte dalla trasferta difficile di Penne e deve confermare le buone sensazioni arrivate dalla Coppa Italia (difesa d'acciaio con zero gol subiti in due gare). Gagliarducci, però, debutta senza sei titolari, assenti per infortunio. Debutta il difensore Moi. Subito test difficilissimo per il Sambuceto, che ospita la corazzata Avezzano in casa, ancora senza il portiere titolare De Deo, infortunato. Partita dura anche per la Bacigalupo Vasto Marina, in casa contro il Giulianova di Cerasi, formazione giovane ma agguerrita. Il Casalbordino parte invece dalla trasferta a Giulianova, contro la Torrese, formazione che vuole ritagliarsi un ruolo di sorpresa. Il Villa 2015 di Vitale inizia in trasferta a Montesilvano: uno scontro salvezza anticipato.

Il programma:

ALBA ADRIATICA - SPOLTORE

BACIGALUPO VASTO MARINA - GIULIANOVA

CAPISTRELLO - L'AQUILA

IL DELFINO CURI PESCARA - RENATO CURI ANGOLANA

PENNE - LANCIANO

SAMBUCETO - AVEZZANO

TORRESE - CASALBORDINO

VIRTUS CUPELLO - PONTEVOMANO

2000 CALCIO MONTESILVANO - VILLA 2015