L'Ortona trova un poker che vale i play-out

L'Ortona non fallisce: doveva battere il fanalino di coda Nereto, già retrocesso, per sperare di evitare il pericolosissimo terzultimo posto. E così ha fatto. La squadra di Sansovini, nell'ultima casalinga della stagione regolare, ne rifila 4 ai vibratiani già in Promozione e sorpassa la Sant, caduta a Pontevomano. I gialloverdi sono ora quartultimi con due punti di vantaggio sulla rivale teramana. E domenica prossima chiuderanno il loro cammino sul campo dell'Aquila capolista e già promossa in D da alcune settimane, con tanta voglia - si presume - di pensare alle vacanze dopo una lunga cavalcata in vetta. Per Ligocki e compagni, una grande occasione di blindare la posizione attuale e, perché no, di scavalcare se possibile anche il Castelnuovo, quintultimo con due punti di vantaggio. I neroverdi del Vomano giocheranno in trasferta a Sant'Egidio, contro una Sant che dovrà dare tutto proprio per provare a lasciare il terzultimo posto. Con un ultimo sforzo, l'Ortona può arrivare ai play-out con una classifica promettente e le giuste speranze di tenersi stretta l'Eccellenza, conquistata un anno fa dopo una lunga assenza. Aver abbandonato il terzultimo posto è già un primo passo importante per poter credere ancora nell'impresa: in caso di doppia retrocessione abruzzese dalla D (rischiano sia il Notaresco che la Vastese), ci sarebbe infatti una terza retrocessione diretta e l'ampliamento della zona play-out. Ecco perché chiudere quartultimi significa essere ancora vivi e al riparo da sorprese.

La partita contro il Nereto

I gialloverdi partono forte con l’evidente obiettivo di ammazzare subito la gara. Al 24’ si accende il genio di Alessio Dragani che fa tutto da solo e realizza un gol da circa 25 metri. Il gol del 2-0 arriva al 41’ con Di Donato pescato dal calcio piazzato di Dragani. L’Ortona amministra nella ripresa. Al 58’ Squadrone realizza in mischia la rete della tranquillità, che consente agli uomini di Sansovini di abbassare definitivamente i ritmi. Graffio finale di Rodriguez per il poker ortonese.