Miglianico-Tollese, è subito derby: quanti incroci tra i due campanili

Di derby quest’anno ce ne saranno tanti nel girone C di promozione. Basti pensare che solo domenica prossima, alla prima giornata, ne vedremo ben cinque nel Chietino.

Ma nessuno probabilmente raggiungerà gli intrecci sentimentali-familiari di Miglianico-Tollese, la sfida in programma alle 15:30 al “Fratelli Ciavatta” di Miglianico.

Andiamo per ordine. La squadra di casa, tanto per non farci mancare nulla, è gestita dal presidente Valeriano Palombaro, che è di Tollo. Il ds? E’ Massimiliano Paolucci, anche lui di Tollo. Il Club manager è Luca Paolucci, anche lui originario di Tollo, anche se vive a Pescara: Luca è figlio di Silvio Paolucci, attuale responsabile giovanile della Ternana, un passato da calciatore con Chieti, Como, Nocerina e altre società professionistiche. In campo ci sarà anche Alessandro Di Ghionno, 29 anni, anche lui tollese che difende oggi la maglia del Miglianico.

Gli ospiti, si fa per dire visto tra i due piccoli centri delle colline chietine c’è una distanza di pochissimi chilometri, non si fanno mancare la loro quota miglianichese. Il “responsabile dell’area tecnica e gruppo squadra” della Tollese, Marcello Cicchitti, è infatti di Miglianico, cugino del tecnico avversario Marco Cicchitti e cugino del vice presidente Tiziano Cicchitti. Una storia pazzesca, una specie di soap del pallone tutta locale. Ah, non finisce qui: in campo con la maglia della Tollese scendono anche Nicolò Cicchitti, 2001, Edoardo Cicchitti, 2004, e Davide Palombaro, ’99. Di dove sono? Di Miglianico, of course.

Se non è vero derby questo…

Girone C, il programma della prima giornata: Atessa – Elicese; Bucchianico – Scafapassocordone; Francavilla – Athletic Lanciano; Miglianico – Tollese; San Giovanni Teatino – Val di Sangro; San Salvo – Casolana; Union Fossacesia – Ortona.