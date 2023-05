L'avversario ha un malore in campo, calciatore-eroe lo soccorre e lo salva

E' finita bene, senza conseguenze, grazie alla prontezza di un giovane calciatore, ma si sono vissuti attimi di paura in una partita delle giovanili oggi a Casalbordino. Luigi Marchesani, giocatore degli Allievi della squadra di casa, è stato protagonista di un bellissimo gesto, che forse ha salvato la vita ad un suo coetaneo. Il giovane giallorosso non ci ha pensato due volte vedendo un avversario dell'Ortona andare improvvisamente a terra durante la partita del campionato provinciale giocata oggi. Il giovane giocatore ortonese si è sentito male, si è accasciato e solo la prontezza di Marchesani ha permesso di intervenire subito. Il calciatore del Casalbordino è andato immediatamente a soccorrere l'avversario, attirando l’attenzione di tutti in mezzo al campo. Partita fermata dall'arbitro e intervento dei sanitari. Alla fine tutto si è risolto con un brutto spavento, ma è stato decisivo l'intervento di Marchesani. Le due società lo hanno ringraziato per questo gesto, utile e significativo, ricordando che il calcio è aggregazione ed anche attenzione nei confronti degli avversari.