La Feralpisalò vola in B: c'è anche il difensore di Guardiagrele Loris Bacchetti

C'è anche un giocatore chietino nella prima volta della Feralpisalò in serie B. La formazione bresciana vince il girone A di serie C, bruciando al fotofinish le ambiziose Vicenza e Pordenone. Nella formazione dei Leoni del Garda, che nella passata stagione eliminarono il Pescara al primo turno nazionale dei play-off, prima di uscire dalla corsa promozione per mano del Palermo, uno dei giocatori più rappresentativi è il trentenne Loris Bacchetti, difensore centrale di Guardiagrele, cresciuto nel settore giovanile del Pescara e alla sua terza stagione con la maglia verdeblu dei lombardi. Bacchetti era uno dei giovani già in organico nel Delfino della prima storica zemanlandia del 2012, alle spalle dell’attuale pilastro difensivo biancazzurro Riccardo Brosco e di Marco Capuano.

Dopo quella promozione in serie A, arrivata a soli 19 anni, la carriera da professionista di Bacchetti è sbocciata: Virtus Lanciano, Monopoli, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia e Gubbio alcune delle maglie indossate in questi dieci anni. Sono 195 le partite ufficiali giocate in C nei tre gironi (spareggi compresi). Quest’anno, nella formazione allenata da Vecchi, che ha appena trionfato nel girone del nord, ha messo insieme 20 presenze, di cui 13 da titolare, giocando 1.287’. Meno rispetto allo scorso torneo, quando furono 38 le partite giocate tra campionato, Coppa e play-off. Un passo indietro da vero uomo squadra per dare il proprio contributo all’impresa del collettivo della Feralpisalò (c’è anche un altro ex biancazzurro, il centrocampista scuola Inter Palazzi), che entra di diritto nella storia del calcio italiano per aver portato un’altra piccola realtà, la comunità di Salò, 10mila abitanti, in serie B. Il piccolo stadio Turina (2.500 posti) in festa sabato scorso, ma pronto a salutare la squadra di mister Vecchi, che presumibilmente dovrà traslocare in un impianto idoneo alla categoria (il Rigamonti di Brescia).

Bacchetti pronto a ripresentarsi in B nel pieno della sua maturità calcistica, dopo le 5 presenze tra i cadetti da giovanissimo con Pescara e Virtus Lanciano. Intanto la sua Guardiagrele è pronta a tributargli il giusto riconoscimento: la prossima estate il difensore sarà festeggiato nella sua città con il premio “Terrazza d’Abruzzo sullo Sport” dall’associazione Sport e Valori e dal sindaco Donatello Di Prinzio.