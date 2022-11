La Lnd Abruzzo verso la riforma dei campionati giovanili

Il peggio è alle spalle. Il mondo del calcio giovanile abruzzese è ripartito, senza più l'incubo dell'emergenza sanitaria con cui fare i conti e con rinnovato entusiasmo. Mauro Bassi, consigliere della LND Abruzzo con delega all’Attività giovanile, si dice soddisfatto del presente, ma ancor più stimolato dal futuro. D'altronde, chi più di lui ha lo sguardo rivolto al domani, occupandosi delle nuove generazioni di calciatori. “Questo è una sorta di anno zero, dopo il Covid, per il calcio giovanile. L’anno scorso abbiamo reimpostato la stagione strada facendo, visti i problemi legati all'emergenza sanitaria, ma quest’anno per ora sta andando tutto bene. I numeri sono in crescita, nonostante qualche rinuncia da parte di alcune società. L’obiettivo di questa stagione, oltre a portare avanti i campionati, è, così come già anticipato durante la presentazione dei calendari, attivare un confronto con le società per avviare un processo di riforma condiviso e teso a valorizzare l’aspetto agonistico, garantendo un’importante esperienza di crescita tecnica dei nostri giovani”.



Il mondo del settore giovanile inizia a distinguersi per gesti di fair play sempre più frequenti e apprezzati. “Stiamo cercando di trasferire ai dirigenti delle società i concetti di fair play e di rispetto - spiega Bassi - . A tutti piace vincere, la competizione è il sale dello sport, purché avvenga nella correttezza. Nel mondo dilettantistico e in quello giovanile i gesti di fair play sono ancora più apprezzati, perché il nostro è un calcio dal grande valore sociale. È per questo che abbiamo avviato un percorso di formazione per dirigenti, ma anche per i genitori, che rappresentano una componente importantissima del nostro calcio. Nello svolgimento del loro ruolo devono saper discernere la funzione di genitore da quella di tifoso. Anche in campo, noi insieme a loro e naturalmente alla scuola possiamo svolgere una grande azione formativa”.



Giovani uguale Rappresentative. Nel 2023 tornerà il Torneo delle Regioni e l'Abruzzo vuole farsi trovare pronto con le sue selezioni regionali: “Abbiamo grande fiducia nello staff tecnico, coordinato da Antonio Marini. Sono già iniziati i raduni, l’obiettivo è dare spazio a tutte le società. Il metodo di lavoro che la Federazione e la LND hanno studiato e che prevede un collegamento costate tra ambito regionale e nazionale porterà buoni frutti, poiché un’altissima percentuale dei convocati nelle selezioni prima regionali e poi nazionali, entra nel modo del professionismo dopo pochi mesi”.