Lanciano, una vigilia di campionato davvero Special

Una vigilia di campionato davvero Special per il Lanciano questa mattina. Prima del match della 14a giornata sul campo del Villa 2015 ultimo in classifica, i giocatori, i tecnici e i dirigenti rossoneri sono stati al Centro Commerciale Oasi ad acquistare dei fiori nello stand allestito dai ragazzi del Lanciano Special Sports. La squadra è nata nel 2017 e permette, attraverso il gioco del calcio, a tanti ragazzi con disabilità di poter socializzare e fare attività motoria.

Una splendida iniziativa che ha avvicinato anche tanti sportivi frentani e tifosi della squadra di Stefano Bellè alla realtà della formazione cittadina riservata ai giovani diversamente abili. Sorrisi e tanta positività per la quadra, il ds Tonino D'Orazio e il dg Paolo Iapaolo, alla vigilia della trasferta di domani, che arriva dopo la rotonda vittoria al Biondi sullo Spoltore e l'inifluente semifinale di Coppa Italia persa all'Aquila mercoledì (qualificazione compromessa nella gara casalinga d'andata).

I ragazzi di mister Bellè hanno agganciato al quinto posto l'Alba Adriatica e domani cercano altri tre punti per avvicinare ulteriormente le primissime posizioni della classifica di Eccellenza (Torrese a 26, L'Aquila a 27 e Giulianova a 29 dietro la capolista Avezzano, 31 punti). Si respira un clima di fiducia e ottimismo attorno ai rossoneri, anche in vista della riapertura del mercato: pronto il colpo Palumbo, ex L'Aquila, Francavilla e Pineto, per rinforzare l'attacco. In arrivo anche un under dal Teramo.