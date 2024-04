Lanciano Special è campione regionale di calcio paralimpico nel campionato Dpcs livello 3. Dopo un'entusiasmante stagione giocata con determinazione e passione, la squadra ha affrontato con successo sfide contro l'Accademia Biancazzurra A e B, e Ricciconti Teramo, dimostrando una brillante performance in campo.

Con nove giornate di campionato alle spalle, i ragazzi, guidati dall'instancabile lavoro di Donatello Paone e Gabriele Marino, hanno mostrato non solo talento calcistico, ma anche un forte spirito di squadra e dedizione agli allenamenti.

L'ottimo risultato ottenuto è il frutto di impegno costante, determinazione, tanto lavoro condiviso dai ragazzi, staff tecnico e famiglie .

"Come società - dichiara la Lanciano special - puntiamo a far crescere i nostri ragazzi sotto il punto di vista sportivo e non solo, li sproniamo attraverso lo sport ad avere una vita sana con la consapevolezza dei propri mezzi. L'obiettivo più importante raggiunto rimane ad ogni modo quello di aver fornito ai ragazzi, attraverso il gioco del calcio, opportunità di rivalsa sociale nei confronti dello stigma della disabilità e della malattia mentale".

Il prossimo step sono le finali nazionali presso il centro sportivo preparazione coni della Figc di Tirrenia il 18 e 19 maggio 2024.