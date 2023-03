Il Lanciano è retrocesso in Promozione

Ora è tutto vero: il Lanciano 1920 è ufficialmente retrocesso nel campionato di Promozione. L'umiliazione del calcio frentano è certificata dall'aritmetica, dopo un calvario iniziato fin dalla prima giornata e praticamente con un finale già scritto. A tre giornate al termine della stagione regolare, il ko sul neutro di Scerni (0-3) contro l’Ovidiana Sulmona chiude una stagione da incubo per gli sportivi lancianesi. I ragazzi di mister Daleno, in tribuna per squalifica, come Belloisi, hanno tre partite da onorare solo per rispetto dell’impegno preso verso se stessi e le avversarie. Il futuro? Una nebulosa. Non si hanno notizie dalla proprietà, la città ha abbandonato la squadra e non si vedono movimenti all'orizzonte per un rilancio. Nessuna chance di ripartire da un legame con l’Union Fossacesia: il club ha smentito un suo ingresso nel Lanciano.

La partita? La solita: primo tempo discreto dei rossoneri, finito a reti inviolate. Nella ripresa gli ovidiani, pur sbagliando un rigore con l'ex Hyseni, la sbloccano e la chiudono senza grandi affanni. L'ex di turno si fa perdonare dopo 3’ con il momentaneo 1-0. Al 20’ il raddoppio con D’Alessandro, al 31’ il 3-0 firmato da Martin Blanco. Sulmona quinto, Lanciano all'inferno.

Lanciano - Sulmona 0-3: il tabellino

LANCIANO: Lacirignola, Leone (30’st Silverii), Giangiacomo, Fall, Mecarini, Zanghi, Pastore, Bodo, Pelaez (35’st Molinaro), Fragassi, Pugliese. A disp. Iammarino. All. Daleno (squalificato).

SULMONA: Fanti, Monaco, Pelino, Mecomonaco, Del Gizzi (5’st D’Alessandro), Di Ciccio, Palombizio, Linares (40’st Pincelli), M. Blanco, Hyseni, Lombardo (40’st R. Puglielli). A disp. C. Puglielli, Hallulli, Colella, F., Blanco, Giallonardo, Basile. All. Mecomonaco.

Arbitro: Sivilli di Chieti.

Reti: 13’st Hyseni, 20’st D’Alessandro, 31’st M. Blanco.