Lanciano, dopo la retrocessione un futuro con imprenditori locali?

Il Lanciano è ufficialmente retrocesso in Promozione. Tra le poche certezza c’è che questo Lanciano, o meglio la squadra di Pincione e degli americani, non ha futuro. Attorno ha solo indifferenza e terra bruciata. "Dopo questa retrocessione -

hanno tuonato nei giorni scorsi il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini e l’assessore Danilo Ranieri - alla proprietà e ai

rappresentanti della società dilettantistica Lanciano 1920 chiediamo di congedarsi non solo da questa categoria regionale, ma anche dal continuare ad utilizzare il nome di Lanciano nei loro eventuali programmi". Pincione per ora non risponde e non sembra interessato alle parole delle istituzioni. Il suo club retrocesso in Promozione chiuderà il campionato fuori dalle mura della città, a San Vito, sede delle partite dei rossoneri da mesi ormai.

Pincione non molla il titolo e non si fa da parte: è probabile che in estate la sua società sparirà, non essendo iscritta in Promozione e restando così fuori dal panorama calcistico regionale. Queste sembrano essere le prospettive del Lanciano Calcio 1920 al momento. Come ripartire quindi per ridare una squadra di calcio alla città frentana? Le strade percorribili sono diverse, anche se tutte tremendamente faticose per chi sogna, oggi, un rilancio ad alti livelli dei colori rossoneri. La via più rapida è l’acquisizione di un titolo sportivo già esistente (Athletic Lanciano di Prima Categoria) e la successiva fusione con una società di categoria superiore. Sarebbe questo il tentativo per evitare di non ripartire da zero, ovvero dalla terza categoria. "Vogliamo rassicurare i tifosi - ha detto il sindaco Paolini - che stiamo lavorando in silenzio e senza promesse di sogni, per cercare di stimolare e trovare possibili programmi, concreti e di prospettiva". I rumors in città parlano di un gruppo di imprenditori locali già in movimento per rilanciare il calcio lancianese. I tifosi sperano che possa concretizzarsi qualcosa già nelle prossime settimane.