Il Lanciano riparte dalla coppia Miccoli - Cianfagna

Il Lanciano prova a ripartire. Nelle ultime ore la società frentana ha annunciato i nomi dei nuovi responsabili dell'area tecnica per la stagione 2022/2023.

Il direttore sportivo sarà Moreno Miccoli, l'allenatore Damiano Cianfagna. Il giovane tecnico, dopo un anno sabbatico, torna in panchina: aveva lavorato per sei anni con successo con il 2000 Calcio Montesilvano (ex Acqua&Sapone), partendo dalle giovanili.

Miccoli è un dirigente navigato nei campionati regionali, a cui toccherà l'arduo compito di rifondare praticamente da zero l'organico rossonero.

Il clima attorno alla società frentana resta teso: il sindaco ha negato l'utilizzo dello stadio Biondi per la prossima stagione e la tifoseria chiede a gran voce alla proprietà di lasciare il club nelle mani del primo cittadino, dopo l'ultimo campionato chiuso con la salvezza, ma con tante situazioni paradossali e lo scontro finale tra calciatori e società, che sicuramente non ha fatto bene all'immagine della città e alla storia del calcio di Lanciano.