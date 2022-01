Lanciano, il nuovo allenatore è Pedro Pablo Pasculli

Caos risolto, o almeno così sperano i tifosi del Lanciano. Il nuovo allenatore della formazione frentana, dopo l'esonero di Stefano Bellè, è Pedro Pablo Pasculli, argentino, 61 anni, ex calciatore del Lecce negli anni '80 ed ex campione del mondo a Messico '86 con la Nazionale argentina trascinata da Maradona.

Pasculli debutterà alla guida del Lanciano domenica prossima contro la Torrese, in un big match decisivo per la qualificazione ai play-off dei rossoneri.

Dopo settimane di vuoto tecnico, e le contestazioni dei tifosi nei confronti della proprietà del club, è arrivata la fumata bianca con la scelta del tecnico di origini argentine, che aveva allenato la Samb in serie D, ultima esperienza datata 2020. In precedenza aveva fatto un'esperienza con il Bangor City nella seconda divisione gallese. In Italia, invece, una retrocessione dall'Eccellenza alla Promozione in Campania, nel 2019, alla guida del Valdiano.

Pasculli, che ha scelto di vivere in Salento dopo la carriera da calciatore, ha iniziato ad allenare nel 2002. Ha fatto anche esperienze in Albania ed Egitto. Nel 2006/2007 ha vinto un campionato di Eccellenza sulla panchina dell'Horatiana Venosa, in Basilicata.

Inizia oggi la sua prima esperienza nel calcio abruzzese, raccogliendo un'eredità pesante come quella lasciata negli ultimi mesi da Bellè, protagonista del rilancio in classifica del Lanciano.