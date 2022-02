Dal Mondiale con Maradona al Lanciano, la sfida di Pasculli: "Una scommessa che voglio vincere"

A 61 anni debutta nel calcio abruzzese. In realtà, ha già esordito, con una sconfitta casalinga al Biondi contro la Torrese. Pedro Pablo Pasculli ora punta all'immediato riscatto domani pomeriggio alle 15 sul campo del Bacigalupo Vasto Marina per convincere anche gli scettici, tra i tifosi rossoneri, della bontà della scelta del club di Max Pincione.

Pasculli è argentino, ma vive in Italia - a Lecce - da oltre 30 anni, dopo una carriera in serie A con il Lecce (sette stagioni consecutive). Passato alla storia del calcio nel suo Paese per aver fatto parte, da protagonista, alla vittoria del Mondiale in Messico, nel 1986, quello del miglior Maradona e della leggendaria "mano de Dios". Da allenatore, però, poca fortuna e mai una chance nei professionisti. Lanciano è il suo nuovo trampolino di lancio.

"Essere qui è una sfida per me - ha detto al Centro l'allenatore - . Mi ha voluto una persona vicina al presidente Pincione, con cui ho avuto un colloquio in videochiamata. Ha dato l'ok ed eccomi a disposizione del Lanciano, una piazza storica del calcio, con trascorsi in serie B. So che il clima attorno alla squadra non è dei migliori, ma faremo l'impossibile per riavvicinare la gente. L'obiettivo è giocare i play-off".

Pasculli è entrato nella storia del calcio, non solo per essere stato compagno di squadra e di stanza di Diego Armando Maradona. L'argentino segnò un gol decisivo all'Uruguay negli ottavi di Messico '86, spalancando le porte alla vittoria e ai colpi di genio del Pibe de Oro, come il gol con la "mano de Dios" all'Inghilterra. "Il ricordo più bello della mia vita: vincere il Mondiale è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio. Io l'ho fatto, tra l'altro accanto ad una leggenda immortale come Diego. Meraviglioso. E poi senza quel mio gol...".