Lanciano - 2000 Calcio Montesilvano 2-0, rossoneri terzi al giro di boa

Nell’ultimo turno di andata di Eccellenza, Lanciano spietato anche contro i giovani del 2000 Calcio Montesilvano: 2-0 e terzo posto in classifica per la squadra di Bellè, che prosegue la sua ascesa verso le posizioni di testa del campionato. Ora i rossoneri tallonano il Giulianova, secondo con un punto di vantaggio, ma con due gare in meno. Impressionante il cambio di passo dei rossoneri con l'avvento dell'ex centrocampista del Pescara sulla panchina. Senza i problemi delle prime settimane della stagione, la squadra di Max Pincione sarebbe in piena corsa per la promozione diretta in serie D. Al momento i punti di distanza dall'Avezzano capolista sono nove. Ci vorrà un'impresa per riprendere i marsicani.

Per i frentani sono stati decisivi le reti di Mariano nel primo tempo e Hyseni nella ripresa. Adesso la cavalcata riparte, domenica prossima, ancora dal Biondi contro il Penne, per la prima di ritorno.

I giovani di Antignani chiudono la prima metà di campionato a metà classifica, a quota 22 punti, testa ora alla prossima gara che vedrà i verdeoro nuovamente impegnati in trasferta, questa volta sul campo del Villa 2015, per la prima di ritorno.

Il tabellino

Reti: 23′ pt. Mariano, 16′ st. Hyseni.

Lanciano: Elezaj, Labonia, Tommaselli (18′ st. Bodo), Bertino, Crudo (35′ st. Fonseca), Rei, Hyseni (35′ st. Cardone), Campagnol Bocchio, Ciotola, Mariano (18′ st. Mingolla). Seck, Priorelli, Cardone, Bodo, Mazzieri, De Araujo, Scipioni. Allenatore: Valbonesi.

Montesilvano: Ubertini, Vedovato, Maloku B., Barbarossa F. (24′ st. Cavallucci), Marcedula, Maloku L., Sammaciccia (35′ st. Fidanza), Barbarossa S., Daka (29′ st. Lupinetti), Marrone (9′ st. Maiorani), Bassi. A disposizione: Sagazio, Buccione, Piovani, Mammarella, Iezzi. Allenatore: Antignani.

Arbitro: Pellegrino di Teramo.

Ammoniti: Cavallucci (M).