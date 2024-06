Bagno di folla a Guardiagrele per Javier Zanetti, l'eroe del Triplete interista [FOTO]

Un vero e proprio bagno di folla ha accolto il vice presidente dell'Inter che da calciatore è stato uno degli eroi del Triplete nerazzurro. La città di Guardiagrele - ma non solo, data la presenza di tifosi, sportivi, collezionisti e curiosi anche dai paesi limitrofi - ha accolto come meglio non si poteva Javier Zanetti. Per le vie del centro cittadino e in piazza San Francesco si respirava vera atmosfera di festa e tanta era la curiosità di cittadini e passanti attirati col naso all’insù dai colori delle centinaia di bandierine colorate allestite a festa. Un appuntamento unico e atteso per gli amanti del calcio ma anche per i tanti appassionati di sport, in particolare per i tifosi nerazzurri, che hanno accolto tra applausi scroscianti il Capitano Zanetti, salito sul palco allestito in Piazza San Francesco per salutare i presenti e presentare personalmente il primo “Grele Summer Camp” che si svolgerà dal 24 al 29 giugno 2024 presso lo stadio comunale “Tino Primavera”, che tra qualche giorno sarà riconsegnato alla Città nel suo splendore erboso, tutto rinnovato.A tal proposito: tantissime le richieste di informazioni arrivate in Città e le prenotazioni al “Grele Summer Camp” sono andate sold out in appena 48 ore, così come quelle per la Cena di Gala a cui era possibile accedere solo se prenotati.

La conduzione della serata in piazza San Francesco è stata affidata alla giornalista Mediaset Federica Partenza, abruzzese d’origine ma ormai di base a Milano, da sempre appassionata di sport e professionalmente già impegnata come bordocampista per l’emittente sportiva DAZN. Un grande ritorno in Abruzzo, la regione in cui è nata, è cresciuta e ha mosso i primi passi da giornalista come inviata sportiva e di cronaca per le tv locali. “Dare un contributo professionale a casa propria rappresenta per me una gioia immensa: intervenire e condurre questo evento speciale dai tratti sportivi e sociali molto preziosi è un ruolo che mi onora molto. Origini e ambizioni sono i valori di cui mi faccio fiera portatrice; ai ragazzi bisogna insegnare a coltivare sogni e radici. Per questo ringrazio di cuore l’Amministrazione Comunale di Guardiagrele per aver pensato a me”, le sue parole prima dell'evento.

Erano presenti venerdì sera anche i 40 ragazzi iscritti al “Grele Summer Camp”, che hanno vissuto un antipasto dell'esperienza all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione dei valori che rappresentano questo progetto. L’appuntamento, nato da un’idea del Presidente del Consiglio Comunale di Guardiagrele con delega allo sport, spettacoli e grandi eventi Alessandro Orlando, si è presentato come il primo di tanti eventi sportivi che animeranno la prossima stagione estiva di Guardiagrele, con l’obiettivo di richiamare in città numerose persone e promuovere il territorio oltre i confini regionali.