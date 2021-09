Il mercato del Lanciano non è finito: arriva il difensore Moi

Colpo di mercato del Lanciano: arriva il difensore centrale Mirko Moi, 31 anni, nella passata stagione in D all'Ostiamare (24 presenze e 3 gol) e con una lunga esperienza in serie D tra Mantova, Real Giulianova e Pomigliano. I rossoneri del patron Pincione cercano anche una punta centrale per chiudere il mercato e completare la rosa. L'obiettivo era Andrea Testi, cresciuto nel Pescara, ma il giocatore sta valutando altre proposte. Tra i nomi valutati dal club, anche quello di Gerardo Masini, italoargentino, 38 anni, già in Abruzzo con Penne, Canistro e Teramo, in C con Salernitana, Potenza e Cassino.

La società rossonera, dopo aver passato il primo turno di Coppa Italia, attende adesso il quarto di finale contro L'Aquila, l'altra corazzata dell'Eccellenza con cui lotterà per la promozione in serie D.