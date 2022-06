Gran Galà del calcio abruzzese: al Sambuceto il premio Disciplina di Eccellenza

Il Comitato regionale LND Abruzzo ha assegnato al Sambuceto il Premio Disciplina per il campionato di Eccellenza. L’ambito riconoscimento sportivo verrà consegnato questa sera, in Piazza del Duomo, ad Atri, in occasione del Gran Galà del calcio abruzzese, la kermesse di fine stagione che inizierà alle 21, alla presenza anche del presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Per mister Donato Ronci, che ha guidato la squadra nella stagione scorsa e che è stato recentemente confermato al timone del Sambuceto anche per il prossimo campionato, sarà la terza volta in carriera in cui riceverà il riconoscimento che premia, al di là dei risultati sportivi, lo spirito di fair play dimostrato dalla squadra durante tutto il corso dell’anno.

Un premio che riempie pertanto d’orgoglio l’allenatore pescarese, come si evince dalle sue stesse parole: «Mi fa piacere ricevere questo riconoscimento perché certifica i valori di lealtà e sportività che cerco sempre di trasmettere al gruppo. Riuscire a inculcare questi principi ai ragazzi è motivo di orgoglio e grande soddisfazione, e tutte le componenti in casa Sambuceto, dalla dirigenza allo staff, e ai giocatori, hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo. Ovviamente non ci si allena sul campo per vincere il premio disciplina, e per questo il riconoscimento rappresenta la conseguenza di quello che si fa ogni giorno al di là anche degli allenamenti».