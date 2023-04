Gabriele Gravina vice presidente Uefa, le congratulazioni di Ortolano e Memmo

Gabriele Gravina è il nuovo vice presidente dell’Uefa. La nomina è arrivata ieri a Lisbona, annunciata direttamente dal numero uno del calcio europeo, Aleksander Ceferin, alla sua terza conferma, in conferenza stampa. Gravina occuperà uno dei due slot a disposizione per la vice presidenza e rappresenta la vera grande novità ai vertici istituzionali dell’Uefa. Con il presidente di Federcalcio ci sarà un’altra vicepresidente, la gallese Laura McAllister. Un nuovo prestigioso ruolo per Gabriele Gravina, abruzzese d’adozione e presidente venticinque anni fa del Castel di Sangro entrato nella leggenda arrivando fino alla serie B. La sua nomina conferma un asse caldo tra Figc e Uefa su temi importanti per il futuro del calcio, come quello della Superlega, sulla quale c'è una forte intesa con Ceferin affinché il progetto naufraghi. “Il cambiamento del mondo del calcio è ormai improcrastinabile, altrimenti il sistema imploderà. Il rispetto delle regole è fondamentale ma ci vuole anche un sistema di regole che permetta alle società di calcio di sopravvivere".

Entusiasta della nomina anche il vice presidente della Figc, Daniele Ortolano, che ha ricevuto la notizia durante il rientro dal Veneto, dove ha presenziato al Torneo delle Regioni di futsal. “Sono contentissimo, per Gabriele, che lo merita, e per il calcio italiano. E’ una nomina importante per il futuro del movimento, non solo nazionale. Il presidente Gravina è già impegnato nella commissione per la sostenibilità del calcio a livello europeo. Questo incarico non potrà che far bene a tutti. E per l’Italia è motivo di orgoglio, non è comune avere una vice presidenza Uefa”.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente della LND Abruzzo, Concezio Memmo: “È una giornata importante per il nostro calcio e per ciò che Gabriele Gravina rappresenta per tutti noi. Voglio congratularmi con lui e con la FIGC per questo importante riconoscimento, che senza dubbi mette il movimento italiano in prima linea nel percorso di crescita del calcio europeo. Al Presidente FIGC faccio le mie personali congratulazioni e quelle del Comitato Regionale Abruzzo, con tutte le sue società ed i suoi tesserati. Buon lavoro”.