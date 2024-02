È morto Enzo Nucifora, fu direttore sportivo del Chieti

È un giorno tristissimo per il mondo del calcio italiano. È morto Enzo Nucifora, storico direttore sportivo di più squadre, incluso il Chieti. Due parentesi in neroverde: la prima tra il 2003 e il 2005 con in rosa tra gli altri Rajcic e Quagliarella, la seconda in D nel 2008-09 quando acquistò bomber Rosa. In Abruzzo ha lavorato anche a Pescara e ha sfiorato la scrivania di ds a Teramo. Solo poche settimane in carica a Lanciano nel 2022 con Pincione.

Il Corriere Adriatico riporta che Nucifora è morto oggi (6 febbraio) a causa di un brutto male, a 78 anni all'Hospice di San Benedetto del Tronto. Messinese di nascita, nel 1981 con la Samb di Sonetti e Zoboletti ottenne la prima di otto promozioni in carriera (nella circostanza in Serie B). I funerali domani, mercoledì alle 15.30 alla chiesa della Marina di San Benedetto del Tronto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di personaggi del mondo del calcio.