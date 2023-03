Eccellenza, l'Union Fossacesia vince il "derby del Giro"

Squadra in casa

Squadra in casa Union Fossacesia

Un altro derby vinto, con un risultato rotondo e meritato. L'Union Fossacesia vince il "derby del Giro" contro i cugini dell’Ortona, sfida che dall'anno scorso in Promozione è diventata sentitissima e affascinante. La formazione del presidente Ursini, in maglia rosa in onore alla partenza del Giro d'Italia sulla Costa dei Trabocchi, s'impone 2 a 0 sui gialloverdi di Sansovini.

Anche questa è stata combattuta e dal livello agonistico molto alto, indirizzata già dal primo tempo con una rete di Fiorotto bissata poi a metà secondo tempo da Scarpari, dopo uno splendido spunto di Arboleda sulla fascia. Una gara giocata da squadra matura, consapevole, ordinata e sempre propositiva. Anche l’Ortona ha fatto una buona partita, cercando di sfruttare la loro prestanza fisica con palle alte in area di rigore creando spesso situazioni complicate, ma in realtà il portiere dell'Union non ha mai fatto interventi risolutivi (salvo una buona parata ad inizio partita).

"Abbiamo indossato la maglia rosa celebrativa della prima tappa a cronometro del Giro d’Italia: Fossacesia-Ortona. Cosa dire? Arriviamo a 45 punti, un punteggio che ormai ci fa ritenere tranquilli anche se mancano 4 partite alla fine del campionato. Era un po’ nel destino che tutto accadesse ad Ortona, lo scorso anno ci vinciamo il campionato e questo anno proprio ad Ortona troviamo la partita che ci porta vicinissimi alla salvezza. Non potevamo nemmeno immaginarlo uno scenario così ma ci prendiamo questo risultato con grande merito, abbiamo dimostrato che la Union Fossacesia merita la categoria e la leadership di migliore squadra di Eccellenza della provincia di Chieti", le parole del presidente Ursini su Facebook.

Ortona - Union Fossacesia 0 - 2: il tabellino

ORTONA: Pelusi, Puzzo, Midolo (25’ st D’Alonzo), Lanza (44’ st Milizia), Salvucci, Martelli, La

Delfa, Squadrone (33’ st Passeri), Dioum, Dragani (25’ st Di Donato), Ligocki. A disp. Mattia, Miccoli, Lieti, Majo, Palmaricciotti.

All. Sansovini.

FOSSACESIA: Di Vincenzo, Di Pasquale, Bertino (43’ st Di Tommaso), Caporale, Aquilanti, Ruiz (25’ st Salcuni), Coulibaly, Fiorotto (33’ st Carraro), Arboleda, Tupone, Scarpari (25’ st Pau). A disp. Amoroso, Susi, Di Campli, Masciangelo, Giovannelli. All. Memmo.

Arbitro: Arnese (Teramo).

Reti: 40’ pt Fiorotto, 24’ st Scarpari.

Note: Ammoniti Martelli, Lanza, Ligocki (O), Fiorotto, Arboleda (F); Espulso Dioum (O).