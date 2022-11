Eccellenza: Sambuceto - Spoltore 0-1

Il Sambuceto spreca, trova sulla sua strada un Palena in giornata di grazia, e subisce il gol vittoria dello Spoltore nell’unico tiro in porta degli ospiti: Viola ko per 0-1 in casa. Nel primo tempo le principali occasioni portano tutte la firma dei padrini di casa. Al minuto 13 il bomber Ranieri ci prova con un tiro dalla lunga distanza, da posizione defilata sulla destra, ma Palena si oppone deviando in angolo. Due giri di lancette dopo è Camplone, con un grande inserimento, a servire al centro per Ranieri che spara e chiama nuovamente il portiere ospite al grande intervento in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, Orlando prova la girata di testa dal cuore dell’area ma la sfera finisce di un soffio fuori rispetto al palo alla sinistra di Palena. Al 29esimo splendida azione dalla sinistra di Sparvoli, il quale si libera di un avversario con un tunnel e penetra in area: la conclusione del numero 10 non è però precisa, e l’occasione sfuma. Un minuto dopo i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio: Jason Brattelli in area, da pochi metri, spara a colpo sicuro, ma Palena gli nega il gol con un riflesso prodigioso. Al minuto 42 l’ultima occasione del primo tempo ancora per i viola, con Ranieri che serve l’accorrente Sparvoli al limite: il tiro teso e rasoterra del giocatore sambucetese sibila alla destra di Palena. La prima frazione si chiude così con il classico punteggio a occhiali, ma con i ragazzi di mister Ronci diverse volte pericolosi in area ospite. Nella ripresa il canovaccio del match non cambia, con il Sambuceto che al 64esimo ci prova direttamente da calcio di punizione: la traiettoria disegnata da Sparvoli trova però un attento Palena. La prima conclusione dello Spoltore giunge al 69esimo, con un tiro alto di Sborgia dal limite dell’area. Al 71esimo ghiotta occasione per i viola, con Ranieri che si trova da solo davanti al portiere ospite in area. Il centravanti del Sambuceto si fa però ipnotizzare da Palena, che riesce a bloccare la sfera e a vanificare un’ottima opportunità per i viola.

Al 73esimo la rete che decide il match: Pontillo viene servito dalla sinistra, stoppa e tira, e supera Di Donato nell’unico tiro in porta dell’intero match da parte dei ragazzi di mister Di Camillo. Lo Spoltore capitalizza così al massimo l’occasione avuta e porta a casa l’intera posta in palio. Al Sambuceto resta invece il rammarico per non aver sfruttato le numerose opportunità avute, condite da un Palena in stato di grazia.

SAMBUCETO CALCIO – SPOLTORE 0-1: il tabellino

Sambuceto Calcio: Di Donato, Brattelli J. (26’ st Braccia), Brattelli B., Silvestri (13’ st Marfisi), D’Angelo, Ranieri, Sparvoli, Ventola (40’ st Barrow), Orlando, Mancini (32’ st Zinni), Camplone. A disposizione: Bompensa, Albanese, Marchionne, Rosati, Diop. Allenatore: Donato Ronci

Spoltore: Palena, Ricci, Zanetti, Sborgia (30’ st Ewanishia), Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra (38’ st Couriol), Liguori (12’ st Rossetti), Pontillo (32’ st Colasante), Planamente, Tahra. A disposizione: Bora, Ciccotosto, De Vincentiis, Tiberi, Luciani. Allenatore: Daniele Di Camillo.

Arbitro: Di Florio (Lanciano).

Rete: 28’ st Pontillo (Sp).

Ammoniti: Di Donato (Sa), Liguori, Pontillo, Rossetti (Sp).