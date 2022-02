Eccellenza: Sambuceto - Lanciano 2-2

Un punto a testa per Sambuceto e Lanciano in una partita ricca di gol e occasioni, con i padroni di casa che ai punti avrebbero meritato probabilmente l’intera posta in palio. A opporsi agli intenti del Sambuceto, un Elezaj in giornata di grazia.

I ragazzi di mister Ronci partono subito col piede sull’acceleratore, e dopo soli tre giri di lancette, Pellecchia si esibisce in una percussione centrale e spara un tiro angolato alla sinistra di Elezaj: il portiere però si stende e con la punta delle dita devia la sfera in angolo. Sul corner successivo i viola spezzano l’equilibrio del match: Elezaj compie un miracolo sulla prima conclusione dei padroni di casa deviando la sfera sul palo, ma non può far nulla su Ranieri, il più lesto a fiondarsi sulla respinta e a insaccare la rete dell’uno a zero.

Al 20esimo ancora Pellecchia in azione con servizio per Micciché; l’attaccante tira ma questa volta trova la respinta di piede del numero uno ospite.

Al minuto 27’ ancora Pellecchia, servito da Ranieri, piazza la palla dal limite alla destra del portiere, ma Elezaj devia nuovamente la sfera mandandola in angolo.

Sul fronte opposto il Lanciano, un minuto dopo la mezz’ora di gioco, perviene al pareggio alla prima conclusione nello specchio: De Fabritiis trasforma infatti sugli sviluppi di un corner dalla destra, siglando la rete dell’1 a 1. Passano solamente 6 minuti e i frentani ribaltano il parziale: Campagnol Bocchio, servito dalla destra, controlla in area e mette in rete un rigore in movimento, siglando l’1-2 parziale con il quale le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa il Sambuceto, seppur colpito doppiamente, non demorde alla ricerca del gol del pari. Al 53esimo è Ranieri, che dalla linea dell’area piccola, da posizione defilata, spara sul primo palo, ma Elezaj compie ancora una volta un miracolo e nega la gioia del pareggio ai viola.

Gli ospiti si affacciano dalle parti di De3 Deo al 59esimo, con Mariano, il cui tiro si spegne fuori di poco.

Al 72esimo il Sambuceto riequilibra le sorti del match. Ancora una volta, sugli sviluppi di calcio d’angolo dalla destra di Pellecchia, Ranieri si esibisce in un imperioso stacco di testa e mette la sfera in rete, per il 2 a 2.

All’85esimo, sempre da calcio d’angolo, il Sambuceto arriva a centimetri dal nuovo vantaggio: Carrascosa gira infatti di testa ma la sfera fa letteralmente la barba al palo a destra del portiere. All’87esimo l’ultimo in ordine di tempo degli interventi prodigiosi di Elezaj: il neo entrato Del Greco si esibisce in una splendida azione sulla destra con tanto di serpentina tra gli avversari e poi cerca un tiro a giro. Il numero 1 frentano abbassa però nuovamente la saracinesca e con un intervento in tuffo devia in angolo, fissando così il punteggio sul 2 a 2 finale.

Il tabellino

SAMBUCETO CALCIO: De Deo, Brattelli, Carrascosa, Marfisi, Bruni (24’ st Barrow), Pellecchia, Mancini (16’ st Del Greco), Camplone, Miccichè (16’ st Palumbo), Ranieri, Diaz.

A disposizione: Di Donato, Sall, D’Angelo, Scardetta, Rosati, Sepe.

Allenatore: Donato Ronci.

LANCIANO CALCIO 1920: Elezaj, De Fabritiis, Nazari, Mazzieri, Mingolla, Scipioni, De Marchi (13’ st Bertino), Hyseni, Campagnol Bocchio (48’ st Bodo), Mariano (36’ st Carella), Fragassi (33’ st Claro).

A disposizione: Seck, Tomaselli, Priorelli, Rei

Allenatore: Pedro Pablo Pasculli

Arbitro: Paul Aka Iheukwumere (L’Aquila)

Ammoniti: Brattelli (S), Campagnol Bocchio (L)

Reti: 4’ pt e 27’ st Ranieri (S), 31’ pt De Fabritiis (L), 37’ pt Campagnol Bocchio (L).