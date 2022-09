Eccellenza: Sambuceto - Giulianova 0-1

Sprofondo Viola. Il Sambuceto va ko nel finale in casa anche contro la capolista Giulianova e resta invischiato nelle ultime posizioni dell'Eccellenza. Un'altra partita opaca della formazione di Ronci, che nei giorni scorsi ha perso una delle sue potenziali stelle, l'esterno 34enne Luca Di Matteo. Si salva l'avvio del Sambuceto, con Ranieri che dopo soli tre giri di lancette si trova a tu per tu con Boccanera. L'attaccante viola si fa però ipnotizzare dal capitano giuliese, che si oppone col corpo.

Tre minuti dopo Mancini spara al volo dal limite chiamando nuovamente in causa Boccanera, che respinge. Al minuto 41, ancora Sambuceto, con l'azione insistita da destra verso il centro di Ranieri; la palla giunge sui piedi di Marfisi il quale dal cuore dell'area chiama il numero 1 ospite al grande intervento: Boccanera, infatti, con un intervento prodigioso vola a deviare la sfera in calcio d'angolo.

Nel recupero del primo tempo, brivido per la difesa viola, con la sfera che transita insidiosamente davanti alla linea di porta, non trovando però deviazioni in rete da parte dei giocatori giallorossi. La prima frazione si chiude quindi senza reti ma con un Sambuceto all'altezza della corazzata, e con più occasioni da rete all'attivo.

Nella ripresa l’equilibrio continua a permanere, ma il Giulianova inizia a premere sull'acceleratore e sfiora il vantaggio al 69' con Francesco Di Paolo, che si gira in rovesciata nel cuore dell’area e la sfera assume uno strano effetto. La palla si alza e centra la traversa prima di tornare in campo. Quando tutto sembra incanalato verso un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo, il Giulianova trova la meritata zampata da tre punti: a tre minuti dal novantesimo è Persiani a superare Di Donato sugli sviluppi di un cross rasoterra proveniente da destra e a siglare la rete dello 0 a 1 finale.

Negli istanti finali i padroni di casa restano in dieci per il cartellino rosso sventolato a Brattelli (in precedenza la stessa sorte era toccata a un giocatore della panchina giallorossa). La sfida si conclude così con la vittoria di misura degli ospiti, che proseguono a punteggio pieno in vetta alla classifica e hanno il merito di gestire le partite con maturità e saper colpire al momento giusto. Il Sambuceto esce senza punti dall'ennesima partita attendista in cui raramente ha calciato verso la porta avversaria. Così sarà dura mettere insieme i punti necessari per la quota salvezza.

SAMBUCETO – GIULIANOVA 0-1: il tabellino

SAMBUCETO: Di Donato, Brattelli J., Mancini, Albanese, Orlando (31’ st D'Angelo), Silvestri (43’ st Marchionne), Diop (28’ st Camplone), Marfisi (33’ st Brattelli B.), Ranieri, Ventola, Centorame (15’ st Barrow). A disp. Bompensa, Braccia, Rosati, Zinni. All. Donato Ronci.

GIULIANOVA: Boccanera, Tempestilli (36’ st Barlafante), Barbarossa (32’ st Le Noci G.), Di Paolo Fed., Alessandretti, Maffione (14’ st Iacovoni), Lenoci (24’ st Rossi), Di Giuseppe, Di Paolo Fr., Cerasi, Bana (17’ st Persiani).

A disp. Di Giovannantonio, Crimaldi, Cipriani, Elia. All. Luciano Cerasi

Arbitro: Roberto Aratri (Bari)

Rete: 42’ st Persiani (G)

Ammoniti: Ranieri, Mancini e Marfisi (S), Di Paolo Fr., Di Paolo Fed., Cerasi M., Barlafante (G); espulso Brattelli al 45’ st per condotta violenta nei confronti di un avversario.