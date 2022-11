Eccellenza, Sambuceto in finale di Coppa Italia

Il Sambuceto vola in finale di Coppa Italia di Eccellenza: eliminato il quotato Giulianova in semifinale. Dopo la vittoria per 4 a 3 nella semifinale d’andata, i ragazzi di mister Ronci hanno concesso il bis anche nella gara di ritorno disputatasi nel pomeriggio di oggi, vincendo per una rete a zero. In finale i Viola incontreranno un’altra delle corazzate del torneo, vale a dire L’Aquila, in un remake della finale della Coppa Italia dello scorso anno, che vide come protagonisti proprio il Sambuceto e la squadra del capoluogo abruzzese.

De Deo alla Sant

Si dividono intanto le strade di Mattia De Deo e del Sambuceto. L’esperto portiere da domani sarà il nuovo numero uno della Santegidiese, sempre in Eccellenza, allenata dal tecnico pescarese Fabio Montani. De Deo lascia il Sambuceto dopo quasi cinque stagioni trascorse alla Cittadella dello Sport. "Il classe 1992 in viola si è infatti distinto per le ottime prestazioni sia in campo che fuori, arrivando anche a indossare la fascia di capitano della squadra - recita la nota della società Viola - . Un legame reciproco, quello tra il portiere e il Sambuceto Calcio, come si evince dalle sue stesse parole di “saluto”: «Ringrazio la società per questi 5 anni insieme, e perché è stata presente in ogni momento - spiega De Deo - Sono stati sempre una famiglia e non mi hanno mai fatto mancare niente. Poi nel calcio purtroppo le strade possono separarsi e capita di lasciarsi, ma spero un giorno di poter ritornare".