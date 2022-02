Eccellenza: Sambuceto - Casalbordino 0-0

Il Sambuceto torna a muovere la classifica ma senza ottenere il bottino pieno dall’incontro casalingo con il Casalbordino. Il primo tempo si apre con una grande occasione per i padroni di casa con Pellecchia, che all’undicesimo minuto centra il palo direttamente da calcio d’angolo battuto sulla sinistra. Al minuto 19, sul fronte opposto, è capitan De Deo a salire in cattedra. Grandis riceve infatti un pallone dalla destra, controlla e spara di controbalzo un bolide dal cuore dell’area praticamente a botta sicura, ma il numero uno viola vola letteralmente a negare la gioia del gol al numero 11 giallorosso deviando la sfera in angolo con un intervento prodigioso. Il primo tempo scivola poi via senza ulteriori sussulti.

Nella ripresa, dopo soli undici giri di orologio gli ospiti rimangono in inferiorità numerica: Campanella trattiene Miccichè e gli impedisce di involarsi verso la porta e il direttore di gara mostra il rosso diretto al difensore del Casalbordino. Nonostante la superiorità numerica il Sambuceto non riesce a creare grossi grattacapi all’estremo difensore ospite, ed è anzi la squadra di Di Simone a sfiorare il vantaggio. Al minuto 76 infatti Grubesic si invola sulla sinistra e supera De Deo in uscita, serve la palla al centro per l’accorrente Grandis che spara a porta sguarnita ma colpisce un difensore sambucetese. Sulla respinta la palla torna nuovamente sui piedi di Grandis il quale spara però alto vanificando l’azione. Un minuto dopo è Ranieri, in area ospite, a chiamare Lalic all’intervento su un suo diagonale rasoretta: sulla respinta Miccicchè viene anticipato di un soffio sul tap-in vincente. All’87esimo Pellecchia insacca su tiro da fuori di Caro, ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco. Gli ospiti nei minuti finali rimangono addirittura in nove uomini per il doppio giallo rimediato da Della Penna. In pieno recupero l’ultima grande occasione per il Sambuceto finisce sui piedi di Miccichè: il tiro a giro dell’attaccante viola si spegne però a pochissima distanza dall’incrocio alla sinistra di Lalic. Dopo 7 minuti di recupero il direttore di gara mette fine alle ostilità fissando il punteggio sullo 0 a 0.

Il tabellino

SAMBUCETO: De Deo, Brattelli, D'Angelo (27’ st Mancini), Marfisi (7’ st Camplone, Palumbo (37’ st Rosati), Pellecchia, Caro, Miccichè, Ranieri (47’ st Barrow), Del Greco (27’ st Bruni), Diaz. A disposizione: Maiano, Sall, Carrascosa, Scardetta. All. Ronci.

CASALBORDINO: Lalic, Martinez, Iannone, Trisi (19’ srt Handzic), Campanella, Bonasia, Ciafardini (19’ st Traino), Della Penna, Salguero (19’ st Grubesic), Regner (32’ st Mangiacasale), Grandis. A disposizione: Stefanelli, De Santis, Di Pasquale, Budano, Bonacci. All. Di Simone.

Arbitro: Manuel Marchetti (L'Aquila)

Note: ammoniti: Del Greco, Palumbo, Ranieri (S), Salguero, Della Penna, Trisi, Grubesic (C); espulsi: 11’ st Campanella (C) per fallo in chiara azione da rete e 42’ st Della Penna (C) per doppia ammonizione