Eccellenza: Sambuceto - 2000 Calcio Montesilvano 0-0

Due reti annullate e un Mastrogirolamo in giornata di grazia negano i tre punti al Sambuceto contro il 2000 Calcio Montesilvano.

Primo tempo avaro di emozioni alla Cittadella dello Sport, con i padroni di casa che vanno vicinissimi al vantaggio al minuto 27. Pellecchia spara a botta sicura in area ma trova sulla sua strada Vedovato, il quale si immola e respinge col corpo sulla linea la sfera destinata in rete (a Mastrogirolamo battuto).Sul fronte opposto l’ex Petito ci prova con un tiro rasoterra, ma Di Donato si fa trovare pronto e respinge con i piedi in angolo. Il primo tempo scorre così via senza ulteriori emozioni.

La ripresa inizia, almeno per il Sambuceto, con un piglio nettamente diverso. I viola dopo pochi minuti, al 52esimo, vanno in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il direttore di gara, Arnese della sezione di Teramo, annulla però la marcatura poiché nell’azione ravvisa un fallo sul portiere ospite.

Al 69esimo seconda rete cancellata per il Sambuceto: Ranieri si invola verso la porta avversaria e deposita in rete, ma il secondo assistente dell’arbitro alza la bandierina ravvedendo un fuorigioco del giocatore viola.

Cinque giri di lancette dopo è ancora Ranieri a rendersi protagonista in area: l’attaccante si gira in area e scocca un tiro in diagonale con la sfera diretta all’incrocio; Mastrogirolamo con un balzo felino riesce però a negare la gioia del gol al Sambuceto deviando la sfera in calcio d’angolo.

All’81esimo è di nuovo il giovanissimo estremo difensore montesilvanese ad abbassare la saracinesca alle sue spalle: su calcio d’angolo dalla destra, Micciché si gira in acrobazia e mira all’angolino alla destra del portiere; Mastrogirolamo con un vero e proprio colpo di reni riesce ancora una volta a deviare la sfera e a mantenere il punteggio fissato sullo 0 a 0 con il quale le due squadre arrivano al 90esimo.

Di seguito il tabellino dell’incontro:

Il tabellino

SAMBUCETO: Di Donato, Brattelli, D’Alonzo, D’Angelo, Marfisi, Pellecchia (39’ st Bruni), Caro (26’ st Sall), Camplone (20’ st Palumbo), Miccichè (47’ st Barrow), Ranieri, Rosati. A disp. De Deo, Scardetta, Sepe, Del Greco, Diaz. All. Ronci.

2000 CALCIO MONTESILVANO: Mastrogirolamo, Vedovato, Cavallucci, Sammaciccia, Barbarossa, Marcedula, Maloku, Lupinetti (27’ st Piovani), Petito, Marrone, Maiorani (23’ st Chiulli). A disp. Sagazio, Barbarossa F., Iezzi, Daka, Tassone, Bassi, Antignani. All. Antignani.

Arbitro: Arnese (Teramo).

Note: ammoniti D’Angelo (S), Maiorani, Vedovato e Chiulli (M).