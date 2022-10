Eccellenza, 5a giornata: i risultati

Un'altra domenica da favola per l'Union Fossacesia di mister Memmo: vittoria in trasferta nel derby contro il Lanciano e quarto posto in classifica. La matricola terribile - al pari del Sulmona - del presidente Ursini viaggia ad una velocità da promozione in D con 11 punti già incassati. Inizia a farsi pesante il ritardo in classifica dei frentani, che sono inchiodati a quota 6, poco sopra la zona play-out, e con una difesa colabrodo (10 reti subite finora).

Non va meglio a Ortona e Sambuceto. I gialloverdi cadono a Sulmona nella sfida tra neopromosse e sono fermi a quota 3 punti, mentre i Viola escono battuti dallo scontro diretto contro il Pontevomano in trasferta. Ennesima partita opaca della formazione di Ronci, ferma al penultimo posto con tre punti.

Eccellenza, 5a giornata: risultati

2000 Calcio Montesilvano - L'Aquila 0-2

Alba Adriatica - Castelnuovo Vomano 1-1

Lanciano Calcio - Union Fossacesia 0-2

Ovidiana Sulmona - Ortona 2-1

Pontevomano - Sambuceto 1-0

Renato Curi Angolana - Capistrello 1-1

Santegidiese - Nereto 0-0

Spoltore - Il Delfino Curi Pescara 1-4

Torrese - Giulianova 0-1