Eccellenza, play-out: Virtus Cupello - Casalbordino 1-0, i giallorossi retrocedono

La Virtus Cupello ha ancora una chance per restare in Eccellenza. Il Casalbordino invece retrocede in Promozione. E' il verdetto della semifinale play-out tutta chietina giocata ieri a Cupello. L'1 a 0 per la squadra di Carlucci (che aveva anche il vantaggio della classifica) è letale per i giallorossi casalesi, che devono salutare la categoria nonostante abbiano realizzato una grande rimonta nel girone di ritorno.

Decisivo Margagliotti, al 15' della ripresa, in una partita spigolosa e nervosa, giocata già dal primo tempo in dieci contro dieci. Il rosso a Caniglia, del Cupello, ora pesa: mancherà domenica prossima nella sfida decisiva della stagione, in campo neutro, contro il Penne.

Il tabellino

Rete: 15’ st Margagliotti N.

Virtus Cupello: Di Vincenzo, Caniglia, Troiano, Conti (32’ st Berardi), Felice, Cardinale, Margagliotti C., Tafili, Colitto (43′ st Napolitano), Margagliotti N., Donatelli. A disp.: Fucci, Ruzzi, Di Giacomo, Di Fabio, Scopa F., Scopa A. All.: Carluccci

Casalbordino: Lalic, Pino (8’ st De Santis), Martinez, Handzic (8’ st Grandis), Campanella, Bonasia, Ciafardini, Bonacci (8’ st Trisi,), Salguero (28’ st Mangiacasale), Regner, Grubesic. A disp.: Tor, Di Pasquale, Traino, Ciancaglini, Bologna. All.: Di Simone

Arbitro: Marchetti di L’Aquila (Di Berardino e D’Orazio di Teramo)

Espulsi: Caniglia (Cupello), Bonasia (Casalbordino) per reciproche scorrette