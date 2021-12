Eccellenza, mercato: il Lanciano prende anche Carella

Un altro colpo del Lanciano prima della scadenza del mercato invernale, prevista per domani. Dopo l'arrivo del 33enne italoargentino Tissone, dalla Virtus Bolzano, ieri sera ha firmato anche Simone Carella, attaccante esterno del 2003, 176 cm e piede destro, giocatore con una buona tecnica di base, un buon dribling e un buon tiro dalla media distanza. Ottima resistenza e forza esplosiva, buon orientamento spazio-temporale e, in generale, capacità di adattamento tattico. Carella è cresciuto nel settore giovanile del Foggia, con cui nella passata stagione ha disputato il campionato Primavera3.

Una freccia in più nell'arco di Stefano Bellè, che ripartirà il prossimo 9 gennaio dal quinto posto in classifica e dalle due sconfitte consecutive arrivate alla fine del 2021 contro Penne e Cupello. Al Biondi arriverà la Torrese, quarta, per uno scontro diretto fondamentale in chiave play-off.