Eccellenza, il Lanciano umiliato anche dalla Sant e quasi retrocesso

A quattro turni dalla fine del campionato, il Lanciano crolla anche sotto i colpi della Santegidiese 4 a 1 e si prepara alla retrocessione certificata dai numeri in Promozione. Ormai dimessa e in condizioni impresentabili (arrivati alla spiocciolata in terra vibratiana con soli 13 giocatori, alla guida delle loro auto private) per un campionato come quello di Eccellenza, la squadra frentana sta per dire addio al massimo torneo regionale e chissà a quale futuro andrà incontro nei prossimi mesi, prima di sapere se sarà iscritta al campionato regionale di Promozione...

I padroni di casa, ancora con la rabbia in corpo per la pesante sconfitta della giornata precedente, sanno che contro la derelitta formazione rossonera non possono sbagliare se vogliono ancora giocarsi i play-out. E così fanno. Dopo 8' sono già avanti con Nunez. I ragazzi di Daleno, con un pizzico d'orgoglio e la benzina rimasta nelle gambe, pareggiano al 33' con Valdes, che approfitta di una dormita generale della difesa giallorossa. Prima del riposo, Palestini risolve una mischia e ristabilisce il vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa dilagano. Al 7' Nunez anticipa tutti e mette in rete. Nel finale Manari trova il 4 a 1. Assente in panchina causa squalifica, mister Daleno ha fine gara ha commentato risultato e momento dei suoi: "Una prestazione più deludente del solito - ha ammesso - . Abbiamo avuto la forza di riagguantare la partita. Mentalmente ci siamo ancora e faremo tutto per onorare il campionato fino alla fine nonostante quel poco che c’è".