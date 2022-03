Eccellenza: Lanciano - Casalbordino 1-3

Il Casalbordino vive una favola: al Biondi, contro il Lanciano, vince 3 a 1 e trova la quinta vittoria consecutiva. La squadra di Di Simone in piche settimane ha riaperto e scombussolato tutte le gerarchie della zona play-out. Ora la salvezza diretta dista solo 5 punti e i giallorossi spaventano tutti.

Crollo casalingo dei rossoneri di Pasculli, che grazie ai risultati degli altri campi riescono a mantenere il quinto posto buono per giocare i play-off, ma la concorrenza spinge dalle retrovie e i risultati dei frentani non fanno ben sperare. Nelle ultime sei partite solo otto punti per i rossoneri (due vittorie, due pareggi, due sconfitte): la vittoria clamorosa ad Avezzano, dopo il pari esterno a Sambuceto, non ha portato l'attesa e auspicata svolta. Dopo sono arrivati il ko casalingo contro l'Angolana, il pari di Giulianova, la vittoria nel recupero interno contro l'Alba e il ko di oggi contro il Casalbordino.

Il Casalbordino invece offre una prova di maturità da applausi: gruppo motivato e determinato a dare il massimo per l’obiettivo salvezza. In classifica ora la squadra di Di SImone è terzultima: scavalcata la Bacigalupo Vasto Marina.

I gol

Ciafardini apre il match nel primo tempo segnando il vantaggio ospite. Nella ripresa è il capitano, Della Penna, a raddoppiare e mettere un'ipoteca sulla partita. Il Lanciano la riapre a dieci minuti dalla fine, ma è ancora Della Penna a segnare e chiudere la partita sul 3-1 per i giallorossi.